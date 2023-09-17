موفدة "القاهرة الإخبارية": تشديدات أمنية قبل بدء اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

قالت الإعلامية جيهان منصور، موفدة القاهرة الإخبارية في نيويورك، إنه قبل بدء اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، تم عمل حواجز أمنية في كل الأماكن، والشوارع تم إغلاقها، مشيرة إلى أن الشرطة الأمريكية تنتشر لتأمين مقر الأمم المتحدة وانتظارًا للوفود المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، أن الجمعية ستناقش عددًا من المواضيع ومنها قمة التنمية المستدامة والمفترض أن تحقق 17 هدفًا تم الاتفاق عليها في 2015 ويتم تنفيذها حتى 2030، مشيرة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال إن هناك تباطؤًا في تحقيق هذه الأهداف وتحويلها لأفعال على أرض الواقع.

أهم النقاط التي ستُناقَش خلال القمة

وتابعت أن من أهم النقاط التي ستُناقَش قمة الطموح المناخي لأن العالم كوكب يمر بمرحلة استثنائية من زلازل وبراكين وحرائق غابات، وكل هذا من التغيرات المناخية، والدول تعهدت بالتحول من الوقود الأحفوري للطاقة المتجددة وستتم مناقشته في خطة موضحة، والموضوع أن الدول الكبرى لا بد أن تلتزم بتحقيق الوعود التي وعدت بها الدول النامية بالقارة الإفريقية لأنها هي التي تأثرت بشدة من هذه التغيرات.

وأشارت إلى أن القمة ستشهد حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وبايدن سيبدو وحيدًا في هذه القمة، خاصة مع غياب الصين وروسيا وفرنسا ورئيس الوزراء البريطاني ورئيس وزراء الهند، وسيكون بايدن أمام السؤال حول سبب عدم حضورهم للقمة.