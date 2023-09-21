الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

من روائع الادب العالمى

"رجل فقير".. قصة لـ جورج جوسنج عن النفس العفيفة

جورج جوسنج
جورج جوسنج

رجل فقير، هي واحدة من أمتع القصص التى  كتبها الأديب الانجليزى الشهير  جورج جوسنج ، الذي ولد جورج في بريطانيا عام 1857 ورحل في 1903، تاركًا إرثًا للمكتبة العالمية بعشرين رواية والعديد من القصص القصيرة. وتميز جوسنج بقدرته الفائقة على التغلغل في دواخل النفس البشرية، واستخراج مكنوناتها من خلال شخوصة التي كانت عبارة عن لحم ودم.

"لم يكتب اسمي على الأفيش".. حكاية فيلم عن قصة قصيرة لمصطفى نصر

تفاصيل القصة 
تبدأ قصة رجل فقير من حديث مسز شارمن  إلى صديقتها مسز لورنج عن الضيف القادم بعد قليل والذى يدعى مستر تمبرلى، وهو صديق قديم لزوجها المتوفى. حيث قالت لها كان تمبرلي يسكن فى بيت جميل مجاور لبيتنا فى الريف، وكان صديقا لزوجى منذ أن كانا فى إحدى المدارس العريقة ثم فى جامعة كمبردح . وبعد وفاة زوجى باع بيته وزروعه واختفى حزنا على زوجى .

 وبالأمس التقيته في البنك ولما سألته عن سبب اختفائه اخبرنى انه يسكن حيا فقيرا فى لندن كى يعطف على الفقراء . وهو بينهم . ولما قدم مستر تمبرلى طلبت منه مسز شارمن أن يقضى إجازته معهم فى الريف لكنه اعتذر لها لأنه لا يستطيع ترك الفقراء والمساكين فحاجتهم إليه ملحة .
انصرف مستر  تمبرلى ثم يأخذنا جورج جوسنج إلى الحياة الحقيقة لمستر تمبرلى . ليحكى لنا بطريقة الفلاش باك .أن مستر تمبرلىكان  رجلا ميسور الحال يعيش فى الريف الانجليزىو ينفق على نفسه وعلى شقيقته وأولادها السته . ولأن مستر شارمن صديق تمبرلى كان مقامرا ولأن تمبرلى كان مسالما أخذ منه ما يملك من نقود وخسرها . ثم مات مما اضطر تمبرلى أن يبيع بيته ويرتحل إلى حى فقير فى لندن ليتحصل على لقمته من عمله فى النجارة . ولأنه رجل عفيف النفس أخفى سره عن كل من يعرفونه وخاصة زوجة صديقه شارمن.

txt

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

نهاية القصة
ينهى جورج جوسنج قصة بارسال زوجة شارمن شيك بخمسة جنيهات إلى تمبرلى كى ينفقها على المساكين 
وهنا يحتار تمبرلى هل يأخذ المبلغ عوضا عن خسارته أم يهبه للكنيسة؟.. تنتهي القصة بالاختيار الثانى  ليؤكد المؤلف أن عفة النفس أغلى من كل كنوز العالم.

جورج جوسنج قصة رجل فقير ادب انجليزى قصة يسرى ابوالقاسم من روائع الادب العالمى

مواد متعلقة

"منزل ويستريا" قصة آرثر كونان دويل عن شيرلوك هولمز والقاتل الأمريكي

"ثلاثة رجال باسم جاريديب".. قصة آرثر كونان عن "هولمز والنصاب"

اختفاء السيدة كارافاكس.. قصة لآرثر كونان من الأدب البوليسى المثير

"المريض".. قصة آرثر كونان عن شارلوك هولمز ولصوص البنوك

"ابهام المهندس".. قصة آرثر كونان عن شارلوك هولمز ومزورى النقود

"صيد دب".. قصة الكاتب ويليام فوكنر عن أخطاء المجتمع الأمريكي

"مكان نظيف جيد الإضاءة".. قصة هيمنجواى عن الفراغ القاتل

الرجل ذو الشفة الملتوية.. قصة أرثر كونان عن شارلوك هولمز والشحاذ بون

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصل سانت كاترين لمتابعة تنفيذ مشروع "موقع التجلى الأعظم"

عاجل.. لبنانيون يشيدون بالمستشفى العسكرى المصرى فى لبنان: الله يخلى المصريين ورئيسهم

النشرة المرورية اليوم الخميس.. كثافات متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

"فوى فوى فوى" يواصل التصدر اليومى لشباك التذاكر المصرى للأسبوع الثانى

عاجل.. بن سلمان: السعودية حاكمت من تورطوا فى مقتل الصحفى جمال خاشقجى

قرار جمهوري بالموافقة على قرض لتطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟