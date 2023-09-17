رئيس القومي للمرأة ومحافظ أسيوط يتابعان مبادرة "تحويشة في بنك"

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة برامج المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى المبادة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تابعا سير العمل بمبادرة المحاكاة البنكية (تحويشة في بنك) ومأمورية إصدار بطاقات الرقمي القومي للسيدات بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور سناء السعيد عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة وعمرو سليمان، عضو المجلس القومي للمرأة وفريدريكا جاكوبا أونجي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر ويسرا دياب بصندوق الأمم المتحدة للسكان وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وعلاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط والدكتورة مروة كداوني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط وايهاب عبد الحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وأعضاء المجلس القومي للمرأة بأسيوط.

برنامج تحويشة في بنك ينفذه المجلس لتشجيع الفتيات علي الحصول الخدمات البنكية

حيث تفقدا نموذج المحاكاة البنكي بالقرى "تحويشة في بنك" ،والذي ينفذه المجلس لتشجيع الفتيات والسيدات على الحصول على الخدمات البنكية بفاعلية وتكوين مجموعات انتاجية ذكية خضراء تدر دخلا للسيدات وأسرهن وتوفر فرص للعمل بالقري ، وتضمن النموذج محاكاة لخدمات البنك من خلال الميسرات الماليات لبرنامج الشمول المالي وجناح لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وجناح للمشروعات الخضراء الذكية، وجناح لعرض منتجات المشاغل والوحدات الإنتاجية بالمجلسوأضحت رئيس المجلس القومى للمرأة أن تحويشة أو مشروعات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى يعني تحقيق الشمول المالي للسيدات من خلال ما يتيحه من مشروعات وفرص عمل وتحقيق تمكين ونمو اقتصادي للمرأة موضحه أن "تحويشة" هو ثمار التعاون من بين المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري حيث تم ادماج "تحويشة" في المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

وأكدت د.مايا مرسي أن الهدف من " تحويشة" هو شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة اَلية عمل مجموعات الادخار والإقراض وتابعت أن ما يميز هذا المشروع عن مثيلاته من مشاريع الادخار والإقراض الأخرى هو النقلة النوعية في تحويل آليات عمل المشروع إلى نموذج رقمى وبناء تطبيق خاص به وربطة بالبنوك لدعم التعامل غير النقدي والتماشي مع اتجاه الدولة في التحول إلى مصر الرقمية.

استعرضت رئيس المجلس القومي للمرأة نجاحات البرنامج حيث تم التواصل مع أكثر من 800 ألف سيدة وقيادة طبيعية بالقري من خلال لقاءات القادة واللقاءات الجماهيرية ولقاءات المهتمات بمجموعات الإدخار الرقمية والوصول الى حوالي 550 قرية بـ١٤ محافظة وتوفير ما يقرب من 1400 فرصة عمل لمشرفات المحافظات والمشرفات الميدانيات والميسرات الماليات وتدريب أكثر من 71 ألف سيدة في أكثر من 3400 مجموعة وتدريب أكثر من 57 ألف سيدة خارج المجموعات بإجمالي يزيد عن 128 ألف سيدة على التثقيف المالي وتدريب أكثر من 55 ألف سيدة بأكثر من 2600 مجموعة على التمكين الاجتماعي وتضم تحويشة حتى الآن أكثر من 233 ألف سيدة من القري بالمحافظات بما يقرب من 12 ألف مجموعة ادخارية موضحه أنه تم البدء في الإدخار مع مجموعة تجريبية من خلال تطبيق تحويشة وجارى البدء مع باقي المجموعات للإدخار والإقراض واقامة مشروعات خضراء صغيرة.

من جانبه، أشاد محافظ أسيوط بمشروع "تحويشة" لدعم سيدات مصر فى القري المصرية وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ريس الجمهورية وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة مؤكدًا على تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها مشيرا إلى أن المبادرة بمثابة نقلة نوعية لآلية عمل مجموعات الادخار والإقراض وتحويلها إلى آلية رقمية ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية ومحو الأمية الرقمية للسيدات داخل القرى وذلك من خلال تنفيذ محاكاة بنكية لجميع الإجراءات البنكية وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالشمول المالي والرقمي للمرأة المصرية بالقري الريفية وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية ودعم إقامة مشروعات صغيرة لتوفير حياة كريمة لهن.

كما تفقدا مأمورية إصدار بطاقات الرقم القومي بالمجان للسيدات والتى أطلقها المجلس بهدف استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات غير القادرات والمعيلات والأرامل والفتيات لأول مرة بدون أي غرامات تأخير بالمجان بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية أمن اسيوط وقطاع الاحوال المدنية .

وأوضحت مايا أن هذا المشروع يأتي من منطلق مسئولية المجلس القومى للمرأة تجاه تعزيز دور المرأة وقيمتها في المجتمع وضمان حصولها على كافة حقوقها سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو السياسية وفي إطار بروتوكول التعاون الموقع مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية والذى يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لخدمة قضايا المرأة المصرية.

من جانبها، قالت الدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسيوط إن فرع المجلس يواصل استخراج المئات من بطاقات الرقم القومي بالمجان للسيدات والفتيات المستحقات بقرى مبادرة حياة كريمة " وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومي للمرأة في استخراج بطاقات الرقم القومي للمرأة المعيلة وللسيدات الغير قادرات والفتيات بالمجان وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصًا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل.

فيما أعربت السيدات والفتيات عن خالص شكرهم لفرع المجلس القومى للمرأة على توفير استمارة الرقم القومى لهن بالمجان وتسهيل مأمورية التصوير بالسجل المدنى وأعفاهن من دفع الغرامة المستحقة إذ تطلب الأمر.

مبادرة تحويشة في بنك

مبادرة تحويشة في بنك

مبادرة تحويشة في بنك

مبادرة تحويشة في بنك

مبادرة تحويشة في بنك

مبادرة تحويشة في بنك

مبادرة تحويشة في بنك