"الإسعاف والطوارئ الليبي" يشكر المصريين والرئيس السيسي على مساندة الشعب الليبي

وجه أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، الشكر والتقدير للسلطات المصرية وقائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مساندة الشعب الليبي، مقدمًا التعازي في ضحايا السيول المصريين.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نشكر الشقيقة مصر على دعمها المتواصل لنا وللشعب الليبي، كما نشكر كل الدول التي دعمتنا آخرها دولة الجزائر".

الدعم يكفي ولكن هناك مشكلة في التوزيع

وتابع: "الدعم الواصل للبلاد يكفي بشكل جيد، ولكن لدينا مشكلة في التوزيع بسبب مداخل القرى الضيقة، والركامات الرملية التي تعيق وصول سيارة صغيرة حتى بها".

وأوضح أن هناك مواصلة لانتشال جثامين ضحايا الفيضانات بين عدد كبير من الأودية، موضحًا أن فرق الإنقاذ والإغاثة الدولية زادت فرص انتشال الجثامين الأيام الماضية وساعدت في عمليات البحث.

وحول وجود الأمل بوجود ناجين من بين الضحايا، تابع: “لا نريد إحباط أحد ولكن الأعمار بيد الله لا بيدنا، وربما نعثر على ناجين أراد لله لهما أن يمد بأعمارهم”.