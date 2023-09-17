"الإسعاف والطوارئ الليبى" يكشف سر تضارب أعداد ضحايا السيول

كشف أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، حقيقة التضارب بين الإحصائيات المقدمة عن ضحايا سيول ليبيا، مؤكدًا أن التضارب موجود داخل وزارة الصحة ذاتها.

لم نجري حصر لأعداد سكان درنة منذ 2010

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "كل ما يعلن حتى الآن بشأن أرقام تخص عدد الضحايا غير صحيحة، لأنه لم يتم إجراء حصر لأعداد سكان درنة منذ 2010، والمدينة بها العديد من المباني العشوائية مما يصعب عمليات التعداد للسكان وبالتبعية للضحايا".

وأضاف: "تلقينا أكثر من 10 آلاف بلاغ عن المفقودين جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد، عن طريق الهاتف، ونحن بصدد تشكيل لجنة للإعلان عن الأعداد الصحيحة للضحايا والمفقودين".