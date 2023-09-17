الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصطفى محمد يشارك كبديل فى انتصار نانت على كليرمون فى الدورى الفرنسى

نانت
نانت

حقق فريق نانت أول انتصار له في بطولة الدوري الفرنسي، بفوزه على مضيفه كليرمون بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الخامسة للمسابقة.

وجلس نجمنا المصري  مصطفى محمد مهاجم نانت على مقاعد البدلاء، لأول مرة هذا الموسم بعدما بدأ أساسيًا في جميع تشكيلات نانت منذ بداية الموسم، قبل أن يشارك كبديل في الدقيقة 36 لزميله الكاميروني إيجناتيوس جاناجاو بعد تعرضه للإصابة.

وتمكن النيجيري سيمون موسيس من تسجيل هدف نانت الوحيد في الدقيقة 49 من متابعة لتمريرة زميله فلوران موليت، مهديًا فريقه نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نانت لـ 5 نقاط في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد كليرمون عند نقطة وحيدة في المركز السادس عشر.

تشكيل نانت.. مصطفى محمد بديلًا لأول مرة أمام كليرمون

حراسة المرمى: ديشامب

 خط الدفاع: كاستيليتو، كوميرت، بيير جابرييل

خط الوسط: تشيريفيلا، أوجوستو، ميرلين، فلوران موليت

خط الهجوم: جاناجو، ماركينيوس، سيمون.

وتوج مصطفى محمد بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر أغسطس، وحصد مصطفى الجائزة بعد جمعه أكبر عدد من الأصوات عبر الموقع الإلكتروني للنادي، بنسبة تصويت بلغت 82.04%، مقابل 9.75 لـ بيدرو شيريفيلا، و3.75 لدوجلاس أوجوستو، و1.57% لبيير جابرييل. 

وفاز مصطفى بالجائزة بعد تألقه مع الفريق، وتسجيله 3 أهداف في بطولة الدوري خلال شهر أغسطس.

ولعب مصطفى محمد لصفوف نانت على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إمكانية الشراء بشكل نهائي.

نانت كليرمون الدوري الفرنسي مصطفى محمد سيمون موسيس

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