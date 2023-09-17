الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

8 أفلام طويلة تتنافس في المسابقة الرسمية لمهرجان الغردقة السينمائي

مهرجان الغردقة
مهرجان الغردقة

يشهد مهرجان الغردقة لسينما الشباب، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، منافسة بين 8 أعمال على جوائز الفيلم الطويل "المسابقة الرسمية"، وذلك خلال الدورة الأولى، والتي تقام في الفترة من 21 الي 26 سبتمبر الجاري بمدينة السحر والجمال الغردقة.

وقال الباسوسي إن لجنة التحكيم تشكلت برئاسة المخرج والمنتج الأرميني جيفان أفيتسيان، مدير محطة "يركرميديا" التلفزيونية الشهيرة بأرمينيا، وهو فنان متعدد المواهب، تحمل أفلامه رسائل مناهضة لكل اشكال العنف والعنصرية وتضم اللجنة في عضويتها كلا من داليا البحيري، والمخرج الجزائري صالح إسعاد. 

وقال الناقد السينمائي محمد السيد عبد الرحيم المدير الفني للمهرجان إن القائمة تضم افلاما مهمة، شاركت في مهرجانات دولية وحصد فيها جوائز ، إضافة إلى فيلمين عرض عالمي أول في الغردقة، وهما الفيلم المصري "السيرة العباسية" والهندي "كل ذلك في رأسك" . 

أضاف أن المسابقة  تضم أيضا افلام "مذكرات بولينا" من كرواتيا و"قصة"  المغرب، و"أبناء رمسيس" فرنسا، و"وآخر السعاة" من العراق،  و"الحراسة الليلية" ألمانيا، إضافة إلى الفيلم الوثائقي "لستُ لقيطًا" إنتاج لبنان ـ رومانيا.

20 فيلمًا تتنافس على جوائز الأعمال القصيرة في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أوضح إن المهرجان يضم 3 مسابقات الأولى للفيلم الطويل روائي ووثائقي، والثانية  لفيلم القصير، إضافة لمسابقة أفلام الطلبة، كما تمنح لجنة التحكيم المسابقة الرسمية جائزة خضراء لافضل فيلم يتناول قضية تتعلق بالبيئة. 

أشار المدير الفني للمهرجان إلى إقامة قسم رسمي خارج المسابقة، ويعرض فيه 4 أفلام مهمة، رأت إدارة المهرجان انها أعمال جديرة بالمشاهدة في الغردقة السينمائي، وهي الفيلم السوري "بوح"، والتونسي "وحلة"، و"حياة جديدة"  من ايطاليا، وفيلم "المستشفى" انتاج  المصري السعودي.

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