الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مستشار وزارة التضامن: أصحاب المعاشات محظوظين جدًا لاهتمام الرئيس بهم

صلاح هاشم، مستشار
صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن

قال صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، إن أصحاب المعاشات محظوظون جدًا لأنه يوجد اهتمام  رئاسي بهم، وهذا حق بالنسبة لهم، مشيرًا إلى أنه توجد شهادة في بنك ناصر باسم "رد الجميل" لأصحاب المعاشات.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنهم أخذوا زيادة 30% وعدد أصحاب المعاشات وصل إلى 11 مليون مواطن مصري، وهذا عدد ليس بالقليل مع التقدم والرعاية الصحية متوقع أن عدد المسنين يزيد  في السنوات القادمة وسيكون 6% من مساحة السكان.

سبب تحديد القيادة السياسية زيادة المعاشات لـ600 جنيه

وتابع، أن الزيادة كانت 30% خلال هذا العام، بالإضافة إلى العلاوة الاستثنائية والقيادة السياسية حددتها 600 جنيه حتى لا تكون أقل على نسب المعاش، مؤكدًا أن الرئيس عمل الحزم المعيشية لمناسبة الغلاء بسبب الأزمات الاقتصادية لأن الدولة تتأثر بها.

وأشار إلى أننا نحتاج رقابة شديدة على الأسواق، بالإضافة إلى ضمير ووعي التاجر لعدم تخزين البضائع لرفع أسعارها.

مستشار وزارة التضامن أصحاب المعاشات محظوظين اهتمام رئاسي الرعاية الصحية القيادة السياسية زيادة المعاشات

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