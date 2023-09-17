ياسر ثابت: هناك تنافس فى جمعية الأمم المتحدة للفوز بأصوات الدول النامية

قال الدكتور ياسر ثابت كاتب صحفي، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء تواجه عدة تحديات صعبة وكبيرة، فهي أمام تحد كبير يعرقل وتيرة النمو أو تنفيذ أجندة 2030، للتنمية العالمية.

ولفت خلال مداخلته مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن المشكلة الآن مسألة صراع بين قطبين ومحاولات استقطاب من الولايات المتحدة والغرب من ناحية، والصين وروسيا من ناحية، وبينها الدول الأقل نموا، حيث يسعى الطرفان المتنافسان على الفوز بهذه الأصوات.

أمريكا والصين تتنافسان على استرضاء دول الجنوب

وأردف أن التنافس بين المعسكرين موجود في كثير من القضايا، ويمكن أن تسمى هذه الجمعية قمة الجنوب بامتياز؛ لأن هناك تنافسا للفوز بأصوات الدول النامية، ومحاولة لشراء استرضاء الدول من عدة قرارات متوقعة، ربما تسفر الاجتماعات على تقديم عدد من المكاسب لدول الجنوب المتضررة مناخيًا، التي تدفع فواتير لا ذنب لها فيها.