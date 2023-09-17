الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ياسر ثابت: هناك تنافس فى جمعية الأمم المتحدة للفوز بأصوات الدول النامية

الدكتور ياسر ثابت
الدكتور ياسر ثابت كاتب صحفي

قال الدكتور ياسر ثابت كاتب صحفي، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء تواجه عدة تحديات صعبة وكبيرة، فهي أمام تحد كبير يعرقل وتيرة النمو أو تنفيذ أجندة 2030، للتنمية العالمية.

ولفت خلال مداخلته مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن المشكلة الآن مسألة صراع بين قطبين ومحاولات استقطاب من الولايات المتحدة والغرب من ناحية، والصين وروسيا من ناحية، وبينها الدول الأقل نموا، حيث يسعى الطرفان المتنافسان على الفوز بهذه الأصوات.

 

أمريكا والصين تتنافسان على استرضاء دول الجنوب

وأردف أن التنافس بين المعسكرين موجود في كثير من القضايا، ويمكن أن تسمى هذه الجمعية قمة الجنوب بامتياز؛ لأن هناك تنافسا للفوز بأصوات الدول النامية، ومحاولة لشراء استرضاء الدول من عدة قرارات متوقعة، ربما تسفر الاجتماعات على تقديم عدد من المكاسب لدول الجنوب المتضررة مناخيًا، التي تدفع فواتير لا ذنب لها فيها. 

الجمعية العامة للأمم المتحدة أجندة 2030 مطروح للنقاش أصوات الدول النامية الصين وروسيا

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