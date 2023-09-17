الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يدعم ترشح السيسى لانتخابات الرئاسة 2024

أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته ٢٧ اتحادا إقليميا وأكثر من ٣٠ اتحادا نوعيا على مستوى الجمهورية تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال ما بدأه واستكمال المشوار لبناء الجمهورية الجديدة، لتحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري، مؤكدا أن جموع الشعب ستظل خلف الرئيس السيسي دعما لجهوده، متمنيا التوفيق والتقدم لمصرنا الحبيبة.

وقال الاتحاد العام في بيان صحفي، إن هذا القرار جاء انطلاقا من أهمية الاستحقاق الدستورى المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وإيمانا بأهمية المشاركة الإيجابية.



وأضاف البيان، أن القرار يهدف إلى دعم الإنجازات التي تحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المجالات، منها التنمية والبنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة والزراعة والصناعة والتكنولوجيا، مؤكدا أن هذه الإنجازات تعكس رؤية استراتيجية لبناء دولة قوية ومتقدمة تلبي طموحات شعبها.