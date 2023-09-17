الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. تعادل سلبى بين تشيلسى وبورنموث فى الدورى الإنجليزى

تشيلسي - بورنموث
تشيلسي - بورنموث

خيم التعادل السلبي بدون أهداف، على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي بورنموث وتشيلسي، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من  الدوري الإنجليزي.

وكاد السنغالي نيكولاس جاكسون قريبًا من افتتاح التسجيل لـ تشيلسي في الدقيقة 14، بعدما تبادل الكرة مع ميخايلو مودريك، ليطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيسر.

رد بورنموث جاء عن طريق دانجو أوتارا، الذي تلقى تمريرة عرضية من الجهة اليمنى، ليلاقيها بتسديدة تصدى لها الإسباني روبرت سانشيز حارس "البلوز" ببراعة في الدقيقة 19.

وتحصل رحيم ستيرلينج وميخايلو مودريك لاعبي تشيلسي، على البطاقة الصفراء في الدقيقتين 4، 41 على الترتيب.

ويقود هجوم البلوز في لقاء اليوم نيكولاس جاكسون ويجاوره رحيم ستيرلينج، بينما يبدأ مودريك أساسيًا مع مثلث الهجوم.

وجلس بن تشيلول الظهير الأيسر للفريق على دكة البدلاء، كما غاب في وسط الملعب الإكوادوري كايسيدو للإصابة.

ويلتقي أرسنال بمضيفه إيفرتون، على ملعب "جوديسون بارك"، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذات الجولة.

تفاصيل تشكيل تشيلسي

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو، أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كيلول.

خط الوسط: كونور كالاجير، إنزو فيرنانديز ، تشوكوميكا.

خط الهجوم: ميخايلو مودريك، نيكولاس جاكسون، رحيم ستيرلينج.

ويحتل تشيلسي المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 4 نقاط، ويأمل في أن تكون بداية الصحوة من بوابة منافسه بورنموث. 

وعلى الجانب الآخر، يأتي بورنموث في المركز الـ16، برصيد نقطتين فقط، وما زال يبحث عن انتصاره الأول هذا الموسم، وسيتسلح بأرضية ملعبه وجماهيره، أملاً في إسقاط البلوز.

 وتعرض مباراة تشيلسي ضد بورنموث عبر قناة beIN SPORTS 1، بصوت المعلق الكويتي أحمد البلوشي ضمن مباريات الجولة الخامسة من البريميرليج.

بورنموث تشيلسى الدورى الانجليزى نيكولاس جاكسون روبرت سانشيز

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