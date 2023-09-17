"الرى" تنفذ خطة مشروعات قومية لحماية جنوب سيناء وسوهاج من السيول

يواصل قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة أعمال متكاملة لمشروعات الحماية من أخطار السيول والأمطار الغزيرة، وذلك بهدف حماية الممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية والمنشآت الحيوية ومنها محطات الكهرباء والمياه في المناطق المعرضة لها، خاصة جنوب سيناء وعدة محافظات بالصعيد.

كما تستهدف الأعمال الجارية، حماية المناطق السكنية والسياحية والقرى البدوية والطرق وخطوط الاتصالات، والمنشآت العامة التى تصل قيمتها بمليارات الجنيهات، وتوفير سبل الحماية اللازمة من أخطار السيول والأمطار.

يأتى ذلك فيما واصلت الإدارة العامة لجنوب سيناء التابعة لقطاع المياه الجوفية، الأحد، تنفيذ أعمال الحماية من السيول بأودية دارات والحمر، ضمن خطة الاستعداد لموسم السيول المقبل، بهدف حماية مناطق البدو السكنية واستغلال المياه الناتجة عنها في زراعة أراضي.

حماية المناطق السكنية والطرق وخطوط الاتصالات

كما تابعت الإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات الري بأسيوط، تنفيذ أعمال حماية وادي قصب من أخطار السيول بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وذلك لحماية المناطق السكنية والطرق وخطوط الاتصالات والغاز والمياه والكهرباء من كافة الأخطار المحتملة من هطول الأمطار الغزيرة والسيول.

من جانبه أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة مشروعات قومية كبرى للحماية من أخطار السيول، إضافة إلى متابعة ورصد الأمطار الغزيرة والسيول المحتملة من خلال غرف الطوارئ ومراكز العمليات.

رصد ومتابعة كميات مياه الأمطار ومناطق هطولها

كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أنه يتم رصد ومتابعة كميات مياه الأمطار ومناطق هطولها من خلال مركز التنبؤ بالفيضان بقطاع التخطيط، مشيراً إلى أن المشروعات المنفذة تستهدف حماية المناطق السكنية والسياحية والقرى المجاورة والبدوية، وأيضًا المنشآت العامة والطرق الرئيسية من أي أخطار محتملة.

كما يتم من خلال مراكز الطوارئ المتابعة المستمرة على مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي قد تتعرض لها مناطق ومحافظات، لتوفير الحماية اللازمة.