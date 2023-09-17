السبت.. حفل إطلاق رواية "السرعة القصوى صفر" لـ أشرف العشماوي

يشهد مبنى قنصلية، حفل إطلاق رواية "السرعة القصوى صفر" للكاتب الروائي أشرف العشماوي، الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية، في تمام الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق 23 سبتمبر الجاري، بـ5 شارع الفضل - وسط البلد.

ومن المقرر أن تدير الحوار الإعلامية منى سراج، وستتم مناقشة الرواية مع فقرة للأسئلة من الحاضرين، كما ستتوفر الرواية للشراء للحصول على توقيع خاص من الروائي أشرف العشماوي.

السرعة القصوى صفر

تدور أحداث رواية "السرعة القصوى صفر" حول قصة أسرة مصرية عاشت في حي جاردن سيتي بالقاهرة قبل ثورة يوليو بسنوات طويلة وعانت بعدها أعوامًا كثيرة، أحداث غريبة وشخصيات مُركبة تشابكت مصائرها حتى النهاية، وما بين الحقيقة والخيال يسرد العشماوي خيوط الحكاية وينسج فصولها على مهل، يروي لنا قصص الطفولة والغرام والمغامرة والهروب والجريمة والمؤامرة وصراعات السياسة مع السُّلطة الدينية على مقعد وحيد من خلال تصوير دقيق لمجتمع غربت شمسه منذ سنوات بعيدة لكن دفئها لم يبرد بعد.

رواية تشبه جذع شجرة عجوز يضرب بجذوره في أرض التاريخ، راح المؤلف يدق عليه بمعول خفيف، لتتشكل منه شخصيات روايته وتتدفق حكاياتها وتُرسم صُورها وتتحرك أحداثُها في مشهدية عالية بأصوات أبطالها الأربعة، وعلى هامش من مقاطع الإذاعة المصرية عبر ثلاثين عامًا، حتى يصل بك إلى النهاية لتفاجَأ أن القصة لم تبدأ بعد، وأن كل ما فات ربما كان مجرد مقدمة، وأن بقية أحداثها لا تزال مستمرة.

نبذة عن أشرف العشماوي

أشرف العشماوى؛ قاض مصري، من مواليد عام 1966، درس القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وعقب تخرجه عمل لفترة بسيطة محاميا تحت التمرين، ثم انتقل للعمل بجريدة الأهرام بقسم الميكروفيلم، بعدها التحق بالنيابة العامة حيث عمل محققًا جنائيا لسنوات طويلة، شارك خلالها فى تحقيق معظم قضايا الرأى العام فى مصر بحقبة التسعينيات وحتى منتصف الألفية الجديدة.

وصدر له روايات منها رواية "سيدة الزمالك" و"تويا" التى رشحت ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر عام 2012، كما حصل العشماوى على جائزة أفضل رواية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب عام 2014 عن روايته "البارمان" وجائزة أفضل رواية تاريخية من ملتقى البحرين عام 2019 عن روايته "كلاب الراعى".