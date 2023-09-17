"حياة كريمة" تنظم مبادرة "أنتَ الحياة" بالإسماعيلية.. اليوم

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة"، بمحافظة الإسماعيلية اليوم الأحد، فعاليات مبادرة "أنتَ الحياة" والتي تستهدف عددًا من أهالي القرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة غرب وذلك بمشاركة أكثر من 12 جهة.

وتهدف مبادرة "أنتَ الحياة" إلى تقديم كل الخدمات للآلاف من أهالي القرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك من خلال تقديم حزمة من الخدمات التي يحتاجها المواطنون والتي من أبرزها الخدمات الطبية والعلاجية ومن خلال القوافل الطبية.

مساعدة الغارمين

كما تشمل فعاليات المبادرة استقبال حالات الغارمين، وعقد ندوات توعوية لمكافحة الإدمان والتعاطي، وعقد امتحانات لمحو الأمية، وملتقى توظيفي، وورش لتعليم الحرف اليدوية وإصدار بطاقات الرقم القومي مجانًا.

أنشطة رياضية

بالإضافة إلى إقامة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المتنوعة، ومعرض للكتاب، وخدمة إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، وغيرها من الخدمات والفعاليات المجانية التي تقام على هامش المبادرة.

وتقام فعاليات مبادرة أنتَ الحياة يوميا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا في الفترة من يوم 17 وحتى يوم 22 من شهر سبتمبر الجاري.

وتأتي المبادرة تحت إشراف العقيد ممدوح فوزي، المدير التنفيذي لمؤسسة "حياة كريمة" في الإسماعيلية، والدكتور محمد جمال منسق المحافظة، وتنفيذ رفعت عامر، مسئول متطوعي القنطرة غرب.

توافد المواطنين

فيما توافد عدد كبير من المواطنين على القافلة الطبية المجانية التي تنظمها مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية بمدرسة يسري الشعراوي بمركز ومدينة القنطرة غرب، ضمن مبادرة مؤسسة "حياة كريمة" (أنت الحياة)، وذلك بدءا من اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، تحت إشراف الدكتور علي حطب، وكيل وزارة صحة المحافظة، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، للاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا.