الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"مسجد الرفاعى" تحفة معمارية ومقبرة ملكية فى قلب القاهرة.. تعرف عليه (فيديو)

مسجد الرفاعي
مسجد الرفاعي

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الأحد، تقريرًا بعنوان "مسجد الرفاعي تحفة معمارية ومقبرة ملكية في قلب القاهرة".

 

مسجد الرفاعى موقعه فى ميدان القلعة الشهير

 

وأكد الدكتور جمال عبدالرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، أن مسجد الرفاعي موقعه في ميدان القلعة الشهير، والذي تطور حاليًا وبه 6 مساجد أثرية، وقريبًا سنرى هذا الميدان في ثوبه الجديد بعد التطوير.

 

وأضاف عبدالرحيم، عبر مداخلة هاتفية على قناة dmc، اليوم الأحد، أن هذا الميدان كانت تقام فيه الاحتفالات، لا سيما الاحتفالات الدينية حتى الستينيات، وأيضًا الميدان به مدرسة السلطان حسن.

 

وأوضح أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة أن مسجد الرفاعي بدأته خوشيار هانم والدة الخديو إسماعيل في عام 1869، وتوقف العمل بعد وفاتها، ولكن اكتمل فيما بعد على يد المعماري عباس حلمي الثاني نجل الخديو محمد توفيق، وتم افتتاحه في 1912.

 

وأشار أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، إلى أنه قبل بناء مسجد الرفاعي، كان يوجد زاوية صغيرة اسمها "زاوية ذخيرة الملك" وهى من الفترة الفاطمية، أي القرن الثاني عشر، معقبًا: "شهدت هذه الزاوية إهمالًا، ثم استقرت الطريقة المتصوفة الرفاعية في هذه الزاوية، واتخذوا منه المقابر، ولدينا أيضًا زاوية رفاعية بالقرب من شارع سوق السلاح، وهي استمرار للطرق الصوفية".

 

وتابع: المسجد يحتوي على مقبرة أبي شباك الرفاعي، لذلك سمي بمسجد الرفاعي.

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