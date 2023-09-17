تمهيدًا للافتتاح.. الزملوط يتابع تجهيزات مقر الوادي بالعاصمة الإدارية

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، التجهيزات النهائية الجارية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة؛ استعدادًا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، يرافقه المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حسنين ربيع، ولفيفٌ من المسئولين المعنيين.

واطلع على أعمال تركيب الإنترلوك بساحة السيارات الملحقة بالمول التجاري على مساحة ٤٠٠٠م٢، مُوجهًا بسرعة إنهاء أعمال التركيب، وتنظيم أماكن اصطفاف السيارات، والانتهاء من أعمال التشجير واللاند سكيب بمحيط العاصمة مراعاةً للمظهر الحضاري.

كما تفقّد مقر مكتب المحافظ بالعاصمة، مُوجهًا بالانتهاء من أعمال الكهرباء والأسقف المعلقة والأرضيات، ومراجعة أعمال الحماية المدنية والمصعد الكهربائي، كما وجّه بتوسعة ساحة السيارات المُقابلة لمبنى قاعة المؤتمرات وربطها بمسار الطريق الرئيسي؛ لاستقبال ضيوف المحافظة.

يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقامة مجمع حكومي مميكن مجهز بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسرع وأفضل في جميع المجالات

المشروع من أهم المشروعات القومية



الجدير بالذكر أن المحافظة حظت بإنشاء أول مجمع مصالح حكومية مميكن كأول نموذج مصغر عن العاصمة الإدارية الجديدة، ومواكبة التحول الرقمي في مصر، ويعد هذا المشروع من أهم المشروعات القومية المقام على أرض محافظة الوادي الجديد والذي سيعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواكبة التطورات الحديثة التي يعيشها العالم حالياً وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والمجهزة بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة.

تكلفه المشروع وصلت مليار جنية

حيث يقام المجمع على مساحة 101 فدان شمال مدينة الخارجة، ويتضمن مبنى للتعامل مع الجمهور بتكلفة 87 مليون جنيه، ومبنى المول التجاري بتكلفة 16 مليون جنيه، ومبنى إداري للمحافظة، بتكلفة 14 مليون جنيه، ومحطة تنقية مياه الشرب بتكلفة 40 مليون جنيه مع حفر بئر مياه شرب بتكلفة 4 ملايين جنيه،



ويعتبر أول مجمع مصالح حكومي مميكن على مستوى المحافظات، يحاكي العاصمة الإدارية بتكاليف تقدر بنحو مليار جنيه، ويضم جميع المصالح الحكومية بالمحافظة.