الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوليان دراكسلر يخضع للفحص الطبى قبل الانضمام للأهلى القطرى

كشفت تقارير إعلامية أن لاعب الوسط الألماني جوليان دراكسلر بات على بُعد خطوات قليلة من الانتقال إلى فريق الأهلي القطري، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، عبر حسابه على "فيسبوك"، إن داكسلر سيخضع اليوم للفحص الطبي تمهيدًا للتوقيع رسميًا مع الأهلي القطري، مشيرًا إلى أن جميع الوثائق الخاصة بالصفقة تم حسمها مع نادي باريس سان جيرمان.

عقد اللاعب سيمتد حتى 2025

وأضاف رومانو أن اللاعب الألماني سيوقع عقدًا مع النادي القطري يمتد حتى عام 2025.

ولعب داركسلر لصفوف باريس سان جيرمان منذ صيف عام 2016، عندما انضم إليه قادمًا من فولفسبورج الألماني.

وشارك اللاعب الألماني- البالغ من العمر 29 عامًا- مع الفريق الباريسي، في 198 مباراة، سجل خلالها 96 هدفًا.

وحقق دراكسلر مع باريس سان جيرمان 4 ألقاب للدوري الفرنسي، ومثلها لكأس فرنسا، وثلاثة ألقاب لكأس الرابطة، ولقبين لكأس السوبر السعودي.

جوليان دراكسلر الأهلي القطري باريس سان جيرمان الفرنسي باريس سان جيرمان فابريزيو رومانو

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