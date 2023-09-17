الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق الدورة 84 للمعلمين فى قنا عن إدارة الأزمات بالفيديو كونفرانس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الدورة التثقيفية الـ84 المتخصصة فى إدارة الأزمات والتفاوض بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للتدريب، والتى تقام بمقر النقابة الفرعية بقنا، عبر الفيديو كونفرانس، وذلك وفقا للبروتوكول المشترك بين النقابات المهنية والأكاديمية.

الدورة التدريبية تستمر لمدة أسبوعين 

وأكدت النقابة، فى بيان رسمي لها، أن الدورة التدريبية الحالية، تضم 140 متدربا من مختلف النقابات المهنية وأكثرهم من المعلمين، وتستمر لمدة أسبوعين.

وتتناول الدورة كيفية التعامل السليم مع الأزمات والتغلب عليها، وكيفية معالجتها وتحديد متطلبات التعامل مع الأزمة، وكذلك التنبؤ بالآثار السلبية القصيرة أو الطويلة المدى التي قد تنتج عنها وتجنبها، بالإضافة إلى ذلك توفير البيانات والمعلومات لمتخذ القرار.

وشدد الزناتي على المتدربين بالالتزام التام ببرنامج التدريب ومواعيد المحاضرات، وحثهم على ضرورة الاستفادة من خبرة المدربين.

نقيب المعلمين يشيد بقرارات الرئيس السيسى بالتخفيف عن كاهل المواطنين

اشادة بقرارات الرئيس السيسى بالتخفيف عن كاهل المواطنين

وكان أشاد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين، وأعلنها الرئيس خلال زيارته لمحافظة بني سويف، وسط حشود كبيرة من الأهالي للترحيب بالرئيس أثناء زياته للمحافظة، والتي أجرى الرئيس السيسي خلالها حوارًا مع الآلاف المحتشدة في استقباله من أبناء المحافظة ومتطوعي "حياة كريمة".

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نقيب المعلمين يفتتح الدورة التدريبية الـ82 حول أساليب التفكير والدراسات المستقبلية

السيسي دائمًا يشعر بقضايا المواطن

وأوضح خلف الزناتي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يثبت لنا دائمًا أنه يشعر بقضايا المواطن، وقريب من أحلامنا وطموحاتنا، وهو أساس وحدتنا جميعًا، لقناعتنا بأن الرئيس قريب من الشعب وداعم لكل طموحاته.

نقف صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي

وأضاف نقيب المعلمين: "إننا جميعًا نقف صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي، مؤسس الجمهورية الجديدة، لغدٍ أفضل، ووطن آمن مستقر، يبني مستقبله بسواعد أبنائه المخلصين".

الدورة التثقيفية النقابات المهنية والأكاديمية نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب الرئيس عبدالفتاح السيسي النقابات المهنية برنامج التدريب

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