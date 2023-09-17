الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الناتو يحذر من الارتفاع الحاد لأسعار الأسلحة والذخائر

الناتو
الناتو

حذر رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي الأدميرال روب باور‭‭ ،‬‬من أن زيادة حجم الإنفاق الدفاعي للحلفاء لن تؤدي بالضرورة إلى تعزيز الأمن؛ بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الأسلحة والذخائر، داعيًا إلى تغليب الاستقرار على الأرباح.

وقال باور: "أسعار العتاد والذخائر ترتفع بشدة، نحن ندفع في الوقت الحالي المزيد مقابل الكمية نفسها بالضبط، ويعني هذا أننا لا نستطيع ضمان أن تؤدي زيادة الإنفاق الدفاعي فعلًا إلى مزيد من الأمن".

وحض "باور" على اتباع نهج جديد للتعاون بين القطاعين العام والخاص في الصناعات العسكرية لزيادة الطاقة الإنتاجية.

ودعا "باور" إلى تقديم الاستقرار على المدى الطويل على الأرباح قصيرة المدى، مضيفًا: "كما رأينا في أوكرانيا، فإنَّ الحرب هي حدث مجتمعي بأكمله، لذلك، فإن منع الحرب من خلال المرونة والردع يجب أن يكون أيضًا حدثًا متعلقًا بالمجتمع بأكمله".

ويضغط الناتو من أجل زيادة الإنتاج العسكري لتلبية الطلب على الأسلحة والمعدات، الذي ارتفع منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث لا يقوم الحلفاء بتسريع الإمدادات إلى كييف فحسب، وإنما يقومون أيضًا بمراكمة مخزوناتهم الخاصة.

وكان أحد المخاوف الرئيسة في هذا الصدد هو نقص قذائف المدفعية عيار 155 ملم، حيث تطلق كييف ما يصل إلى 10 آلاف من هذه القذائف يوميًا.

ومنذ الغزو الروسي، زاد حلف شمال الأطلسي أهداف مخزونات الذخيرة الوطنية، التي يتعين على الحلفاء الاحتفاظ بها. لكن حتى قبل الغزو، فشلت العديد من دول الناتو في تحقيق أهداف التخزين التي حددها الحلف.

ووفقًا لـ"رويترز"، أدَّت الوتيرة المرتفعة لتسليم الأسلحة إلى أوكرانيا إلى استنزاف المخزونات الغربية وكشفت عن ثغرات في الكفاءة والسرعة والقوة العاملة في سلاسل التوريد.

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