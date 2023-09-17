الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الممثل الكوميدى راسل براند ينفى مزاعم ارتكابه اعتداءات جنسية

راسل براند
راسل براند

نفى الممثل الكوميدي البريطاني راسل براند ارتكاب أي مخالفات جنائية، ردا على تقرير صحفي اتهم فيه بارتكابه اعتداءات جنسية منها الاغتصاب، على مدى سبع سنوات، في أوج شهرته.

وأصدر براند (48 عاما)، وهو الزوج السابق للمغنية الأمريكية كيتي بيري، بيانا، نفى فيه مزاعم جنائية خطيرة للغاية، وذلك في أعقاب تقرير لصحيفة "صنداي تايمز" أشارت فيه إلى أن أربع نساء اتهمته باعتداءات جنسية.

ولم تذكر الصحيفة ما إذا كانت أي من النساء قد تقدمن بشكوى إلى الشرطة، لكنها قالت إن "الحوادث المزعومة وقعت بين عامي 2006 و2013"، مضيفة: "قدمت امرأة شكوى بالاغتصاب، بينما قالت أخرى إن براند اعتدى عليها عندما كان عمرها 16 عاما".

وأضافت الصحيفة أن اثنتين من الأربعة قالتا إن الاعتداءات عليهما وقعت في لوس أنجلوس.

وفي تسجيل مصور نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال براند إن الاتهامات تتضمن "سلسلة من الهجمات الشنيعة والعدوانية للغاية، فضلا عن بعض الأمور الغبية جدا".

وأضاف: "لكن وسط هذه السلسلة من الهجمات المذهلة، هناك بعض الادعاءات الخطيرة للغاية التي أدحضها تماما".

وتابع مدافعا عن نفسه: "تتعلق هذه الادعاءات بالوقت الذي كنت أمارس فيه العمل العام، عندما كنت أظهر في الصحف طوال الوقت، وكذلك في الأفلام.. كانت علاقاتي دوما بالتراضي".

الممثل الكوميدي البريطاني راسل براند كيتي بيري الشرطة الادعاءات الخطيرة

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