السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ تمويل عن صرف علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية: منحة استثنائية مرتبطة بفترة زمنية

الدكتور هشام إبراهيم
الدكتور هشام إبراهيم

أوضح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، تفاصيل  قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة بني سويف، قائلًا: "إن صرف علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، لافتًا إلى أن هذه المنحة الاستثنائية مرتبطة بفترة زمنية".

مراجعة القرارات 

وأضاف إبراهيم خلال لقائه عبر فضائية extra news، أن هذه المنح التي كان مخططًا لها بفترة زمنية مؤقتة ويتم إيقافها، جاء أمرها على العكس، لافتًا إلى أن هذه المنحة تتم زيادتها، ولكن إدراكًا من الدولة المصرية لحجم التحديات التي تواجه المواطن المصري من ارتفاع الأسعار، وهو ما يؤكد تعامل الدولة المصرية مع الظروف.

وأشار إلى أنه بمعنى إذا تحسنت الظروف الاقتصادية، فلا مانع من مراجعة القرارات، لكن  إذا ساءت الظروف بالنسبة للمواطن وارتفاع موجة الأسعار، فبالتأكيد سيكون هناك مزيد من القرارات التي يتم اتخاذها، ومن هنا فإن الدولة توازن دائمًا بين أمرين كلاهما أكثر صعوبة  أن ما يتم تقديمه للمواطنين يخلق مزيدًا من العبء على الموازنة العامة للدولة، ويؤثر على مؤشرات الاقتصاد. 

الدكتور هشام إبراهيم الموازنة العامة للدولة قرارات الرئيس السيسي محافظة بني سويف علاوة غلاء معيشة

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