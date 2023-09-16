"حياة كريمة".. 1.7 مليار جنيه تكلفة تطوير شبكات الكهرباء بـ66 قرية في بني سويف

خاص

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، خلال زيارته قرية “سدس الأمراء" التابعة لمركز ببا في محافظة بني سويف.

وقال المهندس أحمد قرني وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة بني سويف، إن إجمالي استثمارات تطوير الشبكات الكهربائية بمركزي ناصر وببا ضمن أعمال التطوير وفق المبادرة الرئاسية حياة كريمة تصل إلى 1.7 مليار جنيه.

وأضاف قرني في تصريحات لـ "الدستور" أنه تم ترسية المشروعات المنفذة على 3 شركات عاملة في القطاع، موضحاً أن إجمالي عدد القرى المدرجة في المبادرة بالمركزين تصل إلى نحو 66 قرية تنقسم إلى 20 قرية بمركز ناصر، و46 قرية بمركز ببا وتابع للمركزين 218 نجع تابعين للمبادرة.

وأوضح أن عدد اللوحات التي سيتم تنفيذها بنطاق المحافظة يصل إلى 3 لوحات منهم 2 في مركز ناصر، كما سيتم إضافة نحو 17 خلية كهرباء لإدارة الشبكات منهم 9 في مركز ببا، مشيرا إلى أنه سيتم تركيب كابلات كهربائية جهد متوسط 300 مم2، بإجمالي أطول 78.5 كيلو متر، الجزء الأكبر منها في مركز ناصر بواقع 63.5 كيلو متر، فيما يصل اطوال الكابلات حجم 300 مم2 إلى 282 كيلو متر.

وأشار قرني إلى أن محافظة بني سويف تقع في نطاق شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، موضحًا أن مصر الوسطي يتمثل دورها في الإشراف على تنفيذ الأعمال بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني في أى وقت واستلام المهمات والمشروعات بعد الانتهاء منها، فيما تتولي شركات القطاع الخاص التوريد والتنفيذ لتلك المشروعات بناء على مناقصات يتم طرحها من جانب الجهات المعنية بذلك.

وتعد مبادرة «حياة كريمة» المشروع الأضخم من نوعه والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع 2019، وتستهدف المبادرة تنمية الريف وتحسين مستوى جودة حياة المواطنين بالقرى وتحسين مستوى معيشة المواطنين ومتطلبات تحسين جودتها.