السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الإثنين المقبل.. عرض حلقة طه دسوقي ببرنامج "صاحبة السعادة" (فيديو)

طه دسوقي وإسعاد يونس
طه دسوقي وإسعاد يونس

يحل الفنان الشاب طه دسوقي ضيفًا على النجمة إسعاد يونس في حلقة جديدة من برنامجها “صاحبة السعادة” والمذاع عبر فضائية DMC وذلك يوم الإثنين المقبل.

ومن المقرر أن تذاع حلقة الفنان طه دسوقي ببرنامج صاحبة السعادة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، ويكشف خلال الحلقة عن العديد من كواليس بدايته الفنية ودخوله مجال التمثيل وكواليس عروض “ستاند أب كوميديان” وكذلك كواليس آخر أعماله الدرامية مسلسل “الصفارة” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، ومسلسل “موضوع عائلي 2”.

وكشفت قناة dmc الفضائية عن الإعلان الرسمي لحلقة طه دسوقي ببرنامج صاحبة السعادة وتستضيف خلالها إسعاد يونس عدد من المواهب الكوميدية في عروض “ستاند أب كوميديان” واحتوت الحلقة على العديد من المواقف الكوميدية والألعاب الشيقة.

تردد قناة dmc

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12092.

استقطاب.. رأسي.

معامل تصحيح 5/6.

ومعدل ترميز 27500.

قناة dmc الفنان الشاب طه دسوقي طه دسوقي إسعاد يونس صاحبة السعادة DMC الفنان طه دسوقي

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