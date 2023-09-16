السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

في ليلة عودة بيب.. السيتي يكتسح وست هام ويتصدر البريميرليج بالعلامة الكاملة

السيتي
السيتي

تغلب مانشستر سيتي على نظيره وست هام بنتيجة 3-1، اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي.

وواصل السيتي العلامة الكاملة بتحقيقه الفوز الخامس على التوالي والتربع على صدارة ترتيب البريميرليج بـ 15 نقطة.

الشوط الأول

استحوذ السيتي على مجريات الشوط بنسبة وصلت إلى 63% مقابل 37 % للهامرز أصحاب الأرض.

وكانت خطورة السيتي مبكرًا، بالدقيقة 6 من هجمة ثلاثية تصدى لها حارس وست هام أريولا على أكثر من مرة.

وأضاع إيرلينج هالاند في الدقيقة 15 انفراد تام أمام مرمى، بعدما سدد عرضية جفارديو فوق مرمى أريولا.

ومن هجمة مرتدة تمكن وست هام بالدقيقة 36 بالتقدم في النتيجة عن طريق وارد براوس من رأسية بعد عرضية كوفال.

وبالدقيقة 42 واصل هالاند إضاعة الفرصة الضائعة أمام المرمى الخالي بعد عرضية جيريمي دوكو.

الشوط الثاني

منح دوكو التعادل مبكرًا في الدقيقة 46 بعد مهاراة داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة على يسار أريولا.

وبالدقيقة 52 كاد هالاند يسجل الهدف الثاني بطريقة رائعة على الطائر تصدى لها أريولا.

وفي الدقيقة 56 تصدى إيدرسون لانفراد تام من أنطونيو.

وعاد هالاند وهدد مرمى أريولا برأسية بالدقيقة 58 وتصدى لها حارس الهامرز.

وتعملق إيدرسون ورد على أريولا بالدقيقة 60 بعد رأسية زوما.

ومن بيرناردو سيلفا هدف التقدم للسيتي والثاني لفريقه بالدقيقة 76، بكرة فوق حارس وست هام بعد تمريرة رائعة من ألفاريز.

ونجح هالاند في تسجيل هدف السيتي الثالث بالدقيقة 86 بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

مانشستر سيتى السيتى وست هام الدورى الانجليزى البريميرليج

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