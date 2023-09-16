القصة القصيرة فى الحياة



لم أكتب ولا أكتب سوى القصة القصيرة، لهذا أسعدني أن أرى القصة القصيرة وقد استجمعت نفسها وشقت طريقها إلى شاشة التلفزيون في برنامج" أطياف"، الذي تقدمه الأديبة د. صفاء النجار، وفيه استضافت الكاتب الناقد سيد الوكيل. أقول سعدت بذلك لأن شاشة التلفزيون تظل الأكثر تأثيرا في الوعي العام بوصولها إلى جمهور لا تصل إليه الصحف ولا الكتب. وقد فند الوكيل في حواره مع د. صفاء الكلام المرسل الذي شاع عن أننا في "زمن الرواية"، وهو كلام لا يعتمد على أي حقائق سوى الغياب النسبي للقصة القصيرة في الصحافة مقترنا بإهمالها من قبل وسائل الاعلام. وطرح الوكيل ضمن ما أثاره من قضايا مسألة "الأدب والأيديولوجية" في معرض حديثه عن تجربة "نصوص تسعين للنشر"، وقال إن جميع المشاركين في تجربة نشر "نصوص" كانت لديهم رغبة في خلق مسار جديد للأدب، لأن: "الأدب الذي بدأ من الخمسينيات مرورًا بالستينيات والسبعينيات كان خاضعًا لظروف سياسية وظروف أيديولوجية أكثر مما هو أدب إنساني واجتماعي عام". ثم أشار مجددًا إلى المعنى نفسه قائلًا إن الأدب المؤدلج وعي نمطي يحبس الإنسان داخل قوالب تعوقه عن التطور. وهنا يعاد طرح إحدى أكثر القضايا تعقدًا، أعني مفهوم الأيديولوجيا وعلاقته بالأدب. وبطبيعة الحال فإن الحوار التلفزيوني لا يسمح عادة بالاستطراد في قضايا ملتبسة وشديدة الخصوصية، لذلك لم أفهم هل يتهم سيد الوكيل التجربة الأدبية قبل التسعينيات بأنها غلبت الأيديولوجية على ما هو إنساني واجتماعي في الأدب؟ وكيف يمكن النظر في هذه الحال إلى إبداع يوسف إدريس وبهاء طاهر وأدوار الخراط ويحيي الطاهر عبد الله وإبراهيم أصلان وغيرهم؟ في الوقت الذي تبين فيه تلك التجارب الأدبية أنها كانت بكل وضوح خاضعة لرؤى الأدباء الخاصة؟ أم أنه يقصد أن التزام معظم أولئك الكتاب بنظرة يسارية شوه إبداعهم الأدبي؟ وبعبارة أخرى فإن الأيديولوجيا أفسدت الأدب؟. هنا لا بأس من التنويه بأن مصطلح الأيديولوجية ذاته يعني فقط نسقا من الأفكار أو الوعي بشأن المجتمع والسلطة والفن، وقد يكون هذا النسق رجعيا أو تقدميا، وفي بعض الحالات يكون الفنان رجعيا في السياسة وتقدميا في الفن، والمؤكد في كل الحالات أنه لا يوجد كاتب ولا أديب معلقا في الهواء من دون أيديولوجية، لأنها جماع تصوراته، وقناعاته، واستنتاجاته من الحياة، ولا يوجد حتى إنسان بسيط من دون أيديولوجية، ومن ثم فإنها ليست تهمة. ربما كان الوكيل يقصد بالأدب "المؤدلج" الأدب الدعائي الذي يتولى تجميل ما تقوم به السلطة وتصوير الواقع المتدهور على أنه صفحة ناصعة، وهنا نحن نتحدث عن الدعاية أو حتى النفاق بعيد الصلة بموضوع الأيديولوجيا في الأدب. وفي نهاية الأمر فلا يسعني بالطبع أن أتفق مع سيد الوكيل في أن أدب ما قبل التسعينيات كان: "خاضعا لظروف سياسية وظروف أيديولوجية أكثر مما هو أدب إنساني واجتماعي عام"، فقد حفلت تلك السنوات بنماذج رائعة من الأدب الإنساني الذي لا يتكرر. وأغلب الظن أن طبيعة الحوار التلفزيوني قد تجر الناقد من فكرة إلى أخرى، ومن خاطر إلى آخر، من غير أن يستكمل توضيح فكرة سابقة، لكنها في كل الأحوال كانت فرصة طيبة أتاحها برنامج "أطياف" لحوار ممتع استعدنا معه الاهتمام بفن القصة القصيرة وإلقاء الضوء على قضاياها وهي كثيرة.