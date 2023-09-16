"أولاد حريم كريم" يواصل نجاحه ويحقق 6 مليون جنيه في أسبوعين

تخطت إيرادات فيلم "أولاد حريم كريم" للنجم مصطفى قمر حاجز الـ6 ملايين جنيها بعد طرحه بالسينمات بأسبوعين فقط وهو الرقم الذي يعد نجاحًا كبيرًا لكل صناع العمل.

وعرض الفيلم منذ ايام قليلة في عدد من الدول العربية منها السعودية والإمارات والبحرين وقطر والعراق والاردن بعد النجاح الكبير الذي حققه في مصر.

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

وطرح فيلم "أولاد حريم كريم" في مصر يوم 30 من شهر أغسطس الماضي وحقق ردود أفعال إيجابية وحرص صناعه علي إقامة عرضين خاصين في القاهرة والإسكندرية، كما تواجد نجوم الفيلم في عدد من السينمات علي مدار الأيام الماضية لمشاهدته مع الجمهور.