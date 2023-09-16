السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"أولاد حريم كريم" يواصل نجاحه ويحقق 6 مليون جنيه في أسبوعين

أولاد حريم كريم
أولاد حريم كريم

تخطت إيرادات فيلم "أولاد حريم كريم" للنجم مصطفى قمر حاجز الـ6 ملايين جنيها بعد طرحه بالسينمات بأسبوعين فقط وهو الرقم الذي يعد نجاحًا كبيرًا لكل صناع العمل.

وعرض الفيلم منذ ايام قليلة في عدد من الدول العربية منها السعودية والإمارات والبحرين وقطر والعراق والاردن بعد النجاح الكبير الذي حققه في مصر.

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

وطرح فيلم "أولاد حريم كريم" في مصر يوم 30 من شهر أغسطس الماضي وحقق ردود أفعال إيجابية وحرص صناعه علي إقامة عرضين خاصين في القاهرة والإسكندرية، كما تواجد نجوم الفيلم في عدد من السينمات علي مدار الأيام الماضية لمشاهدته مع الجمهور.

فيلم أولاد حريم كريم مصطفى قمر السينمات السعودية الإمارات اليا البحيري

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