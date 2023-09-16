أهالي بني سويف بعد زيارة الرئيس: "شرفتنا ونورتنا واحنا معاك"

عبر أهالي محافظة بني سويف عن دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، معربين عن حبهم ودعمهم القوي له بسبب ما حققه من إنجازات بشكل مستمر على أرض الواقع وانحيازه للمواطن البسيط ووضعه دائما نصب أعينه.

أهالي بني سويف: سعداء بتشريف الرئيس محافظتنا بالزيارة

وأعرب الأهالي خلال حديثهم مع "الدستور" عن سعادتهم البالغة بزيارة الرئيس السيسي لإحدى قرى محافظتهم وهي قرية سديس الأمراء من أجل افتتاح العديد من المشروعات التنموية ضمن مبادرة حياة كريمة، قائلين: “الرئيس شرفنا وخرجنا لاستقباله بالشوارع فهذا يوم سعيد بالنسبة لنا لقيام الرئيس السيسي بتشريف محافظتنا بالزيارة فهذا الرئيس نشعر أنه منا ونحن منه ونريده أن يبقى معنا”.

الرئيس يفتتح مشروعات تنموية ببني سويف

ويجري الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، زيارة لقرية «سدس الأمراء» بمحافظة بني سويف لتفقد وافتتاح عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمحافظة، وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أهالي قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف مأدبة غداء، وأجرى حوارًا معهم.

واستجاب الرئيس السيسي، لسيدة مصرية وتوجه لزيارتها في مسكنها أثناء زيارته لقرية سدس الأمراء ببني سويف، وقدم الرئيس السيسي، اليوم، واجب العزاء لأهالي بني سويف في ذويهم من ضحايا إعصار درنة بدولة ليبيا الذي راح خلفه العديد من الضحايا.