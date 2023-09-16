أهالي الإسماعيلية: الرئيس اهتم بالبسطاء ورفع رواتب الموظفين

أكد صلاح داود ناشط سياسي بالإسماعيلية أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار مجهودات الدولة لرفع المستوى المعيشي للموظفين والمواطنين.

الرئيس يتواجد في صف المواطنين

وأضاف “داود” أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما في صف المواطن، حيث أطلق مبادرة “حياة كريمة” التي بدورها لعبت دورا حقيقا في إنقاذ المواطنين الأكثر فقرا، لكنه لم ينس الموظفين والعاملين في الدولة بتطبيق زيادات مستمرة لهم لتحقيق حياة معيشة كريمة تليق بهم وبأسرهم.

رغم الأزمات الاقتصادية في العالم الرئيس يرفع بدل غلاء المعيشة للضعف

وأوضح أن العالم بأكمله يمر بأزمات اقتصادية صعبة ولكن قرار الرئيس بزيادة علاوة غلاء المعيشة لـ600 جنيه بدلا من 300 جنيه خير دليل على قوة مصر وأن حياة المواطن على رأس أولويات القيادة السياسية.

قرارات الرئيس ستنعكس بالإيجاب على حياة المواطنين

فيما قال فراج عبدالله، أحد أبناء محافظة الإسماعيلية، إن قرارات الرئيس الأخيرة تشعر المواطن بمدى أحقيته في أن يحيى حياة كريمة لائقة، مشيرا إلى أن القرارات ستنعكس بصورة إيجابية على حياة المواطنين خلال الفترة المقبلة.

الرئيس يشعر بكل المواطنين

وأوضح “فراج” أن الرئيس يشعر بكل بمعاناة كل مواطن، لذلك أصدر قرارات حاسمة للرفع من مرتبات الموظفين وعلاوة غلاء المعيشة ليؤكد أن المواطن له الأولوية في كل شيء.

تنمية واقعية في عهد الرئيس

وأضاف أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تشهد العديد من التنمية الواقعية وكذلك رفع مرتبات المواطنين لتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.