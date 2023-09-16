الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحبي ذكرى القديس جون ماسياس
تحي الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم السبت ذكري القديس جون ماسياس
وروي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، أبرز المعلومات عنه :
- ولد جون ماسياس في 2 مارس 1585م ،في ريبيرا ديل فريسنو في منطقة إكستريمادورا الإسبانية، وكان والديه من أصول نبيلة ، لكنهم فقدوا كل ثراوتهم وأيضا وضعهم الاجتماعي. ومات كلاهما عندما كان جون شاباً .
- فذهب إلى قريب له يقيم لديه، فجعله يراعي مواشيه في الحقول ، إنه بينما كان جالسًا في الحقول ، كان يصلي طوال اليوم المسبحة الوردية ويتأمل في الأسرار المقدسة ، وظهرت له العذراء مريم والقديس يوحنا مراراً عديدة .
- قرر فجأة، في سن الرابعة والثلاثين، الشروع في رحلة إلى العالم الجديد: تجتذبه أمريكا الجنوبية اللامحدودة التي تخضع، مثل موطنه الأصلي ، لملك إسبانيا ، سينور ديل موندو. بعد ما يقرب من خمسة أشهر من السفر عن طريق البحر والبر ، وصل مرة أخرى إلى ليما للعمل، فكان مستعد للقيام بكل الأعمال الشاقة من أجل لقمه العيش، حيث عمل لدى تاجر لحوم بالجملة لكسب لقمة العيش، فكان يرسل بعض المدخرات إلى أخته التي تعيش في بلده ؛ يعود الباقي إلى البيروفيين الفقراء.
- وفى 3 يناير 1622م قرر أن يتبع حياة التكريس الرهباني، فأنضم إلى رهبنة الدومينيكان في لامادالينا كأخ علماني. فتبرع بجميع مدخراته، فكان قاسياً جداً مع ذاته فلم يأكل وجبته من الطعام كاملة، ليقسمها مع الفقراء.
- مما عرضت صحته للخطر بسبب تقشفاته الشديدة. فكان يشعر بتعاطف كبير مع الفقراء، فعين حارساً على الدير، فأصبحت بوابة الدير مكانًا يلتقي فيه فقراء المدينة ومرضىها ومحتاجوها.
- مثل صديقه القديس مارتينو دي بوريس فكان يأتي إليه كافة طبقات المجتمع ليستمعوا إليه ويرشدهم .
- كان يتجول في أوقات فراغه طالبا الصدقات من المحسنين لشراء الطعام الأدوية للفقراء، ولكن نظرًا لأنه لم يكن لديه دائمًا وقت للقيام بذلك، فقد قام بتدريب حمار على التجول بمفرده، حتى يتمكن الناس من القيام بذلك. ضع الطعام والملابس لهم في سلال. وعن طريق المساعدات البسيطة، تمكن من إنشاء المستشفيات ودور الأيتام في ليما ، بوغوتا وكيتو ، لإنقاذ الآلاف من المحرومين من البؤس والمرض .
- ونُسبت إليه العديد من المعجزات قبل وفاته وبعد وفاته عام 1645، وقد حزنت عليه كل المدينة.
- اشتهر القديس جوت في بيرو باسم "أبو الفقراء" تم تطويبه مع صديقه مارتينو دي بوريس في عام 1837 على يد البابا غريغوري السادس عشر. تم تقديسه رسميًا من قبل البابا بولس السادس في 28 سبتمبر 1975.