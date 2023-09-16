إنجازات الرئيس.. إنشاء 528 مدرسة بتكلفة 3.5 مليار جنيه في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج في الآونة الأخيرة طفرة كبيرة في مشروعات "حياة كريمة"، التي أولى لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية كبيرة حتى حصلت محافظة سوهاج على نصيب الأسد من المبادرات، حيث تم إنشاء 528 مدرسة جديدة بتكلفة 2 مليار و 945 مليون جنيه خلال تلك الفترة، واستهدفت جميع مدن وقرى المحافظة، خاصة تلك التي تشهد كثافة سكانية، كما تم الانتهاء من صيانة عدد 1181 مدرسة بتكلفة 743 مليون جنيه.

وأكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن تلك الأرقام تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتحقيق التنمية الشاملة في محافظة سوهاج، وتوفير المتطلبات اللازمة للمواطنين، وعلى رأسها التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي، لافتًا إلى أن المدارس الجديدة التي تم الانتهاء منها خلال الـ 9 سنوات الماضية ساهمت بشكل كبير في تحسين جودة العملية التعليمية، وتقليل كثافة الفصول، مشيرًا إلى استمرار العمل والبناء في كافة القطاعات حتى الوصول لتحقيق التنمية الشاملة التي تحقق رضا المواطنين.

فيما أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم ضخ مبلغ أكثر من 30 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الكبرى بسوهاج خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلبية احتياجات المواطنين المائية وزيادة عدد المخدومين بخدمة الصرف الصحي بسوهاج.

وتم الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب الكبرى، ومن بينها مشروع محطة مياه السكساكا السطحية في مركز طما بتكلفة 200 مليون جنيه. تبلغ طاقة إنتاجها الآنية 85 ألف متر مكعب في اليوم وتخدم 350 ألف نسمة. كما تم تنفيذ مشروع محطة مياه شطورة السطحية في طهطا بتكلفة 300 مليون جنيه، وتعمل بطاقة تصميمية تبلغ 51 ألف متر مكعب في اليوم وتخدم 300 ألف نسمة. وتم تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه نيدة السطحية في مركز اخميم بتكلفة 80 مليون جنيه، وتخدم 200 ألف نسمة. كما تم تنفيذ مشروع محطة مياه مزاتا والشيخ جبر في مركز جرجا بتكلفة 12 مليون جنيه، وتخدم 14 ألف نسمة.

وتم تنفيذ مشروع محطة مياه الكتكاتة في مركز ساقلتة بتكلفة 5 مليون جنيه، وتخدم 24 ألف نسمة، كما تم تنفيذ مشروع محطة مياه فاوجلى في مركز ساقلتة بتكلفة 15 مليون جنيه، وتخدم 11 ألف نسمة، وتم تنفيذ مشروع محطة مياه أولاد الشيخ في مركز دار السلام بتكلفة 15 مليون جنيه، وتخدم 10 ألف نسمة.

وتم إنشاء محطة مياه الأحايوة شرق المدمجة بمركز أخميم بتكلفة 17 مليون جنيه، وتعمل بطاقة تصميمية تبلغ 20 لتر لكل ثانية، وتخدم 50 ألف نسمة، كما تم إنشاء مشروع آخر لمحطة مياه الحواويش المطورة رقم 2 بنفس المركز بتكلفة 7 ملايين جنيه، وتعمل بطاقة تصميمية تبلغ 90 لتر لكل ثانية، وتخدم 56 ألف نسمة.



وفي مركز دار السلام، تم إنشاء محطة مياه أولاد سالم المرشحة السطحية بتكلفة 255 مليون جنيه، والتي تعمل بطاقة تصميمية 60 ألف متر مكعب لكل يوم، وتخدم 398 ألف نسمة. كما تم إنشاء مشروع آخر لمحطة مياه الجوازات المطورة 1 و2 في مركز سوهاج بتكلفة 7 ملايين جنيه، وتعمل بطاقة تصميمية تبلغ 180 لتر لكل ثانية، وتخدم 70 ألف نسمة.



وفي مركز طما، تم إنشاء محطة ازالة حديد ومنجنيز المدمر بتكلفة 15 مليون جنيه، وتخدم 23 ألف نسمة. كما تم إنشاء مشروع آخر لمحطة مياه المنشاة النقالى والتي تبلغ طاقتها التصميمية 90 لتر لكل ثانية، وتبلغ تكلفتها 15 مليون جنيه، وتخدم 160 ألف نسمة.



وأخيرًا، تم إنشاء محطات المياه في عدة مناطق أخرى، بتكاليف وطاقات تصميمية مختلفة، كان من بينها محطة مياه البوحة النقالى في مركز ساقلتة بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتخدم 10 آلاف نسمة، وكذلك محطة مياه بيت علام في مركز جرجا بتكلفة 65 مليون جنيه، وتخدم 30 ألف نسمة، إضافة إلى محطات المياه الأخرى.

تم تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه سوهاج غرب السطحية المرشحة بمدينة سوهاج بتكلفة 580 مليون جنيه، وهو يخدم 600 ألف نسمة. كما تم تنفيذ مشروعات مياه الشرب التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي ينفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في سبعة مراكز تخدم 3.3 مليون نسمة بتكلفة 1.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع وصلات مياه الشرب الذي تنفذه الشركة والذي يستفيد منه 980 ألف نسمة بتكلفة 178 مليون جنيه.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار أن عددًا من مشروعات الصرف الصحي الكبرى تم تشغيلها، من بينها مشروع صرف صحي لقرية سلامون بمركز طما بتكلفة 50 مليون جنيه والذي يخدم 25 ألف نسمة، ومشروعات صرف صحي لقرى السمطا والحلافي والغنيمية ونجع راجح ونجع أحمد عبد السميع بمركز البلينا بتكلفة 101 مليون جنيه والتي تخدم 20398 نسمة، كما يشمل ذلك مشروعي صرف صحي للحلاقى وأم دومة بمركز طما بتكلفة 53 مليون جنيه والذي يخدم 12 ألف نسمة، ومشروعي صرف صحي لقريتي كويز ومقلد بمركز جرجا بتكلفة 29.8 مليون جنيه والذي يخدم 3969 نسمة، ومشروع صرف صحي لنزة الحاجر بمركز جهينة بتكلفة 15 مليون جنيه والذي يخدم 15868 نسمة، وكذلك مشروع صرف صحي لنزلة عبد الله بمركز طما بتكلفة 15 مليون جنيه والذي يخدم 1691 نسمة، ومشروع صرف صحي لحوض الثلاثينى بمركز سوهاج بتكلفة 15 مليون جنيه والذي يخدم 1500 نسمة، وأخيرًا مشروع صرف صحي لعنيبس بمركز جهينة بتكلفة 25 مليون جنيه والذي يخدم 31 ألف نسمة، إضافة إلى مشروع صرف صحي للصلعا بتكلفة 43.7 مليون جنيه والذي يخدم 15 ألف نسمة، ومشروع صرف صحي لمدينة جهينة بتكلفة 80 مليون جنيه.

وتم إنشاء مشاريع صرف صحي في دمنو والمحامدة البحرية بتكلفة 63 مليون جنيه، ويخدم 22 ألف نسمة، وفي المزالوة بتكلفة 75.6 مليون جنيه، ويخدم 19 ألف نسمة، وفي أدفا بتكلفة 200 مليون جنيه، ويخدم 42 ألف نسمة، وفي قرية الشوكا بتكلفة 83 مليون جنيه، ويخدم 17 ألف نسمة، وفي الغابات بتكلفة 74 مليون جنيه، ويخدم 13 ألف نسمة، وفي الكوامل والهجارسة وأولاد غريب بتكلفة 94 مليون جنيه، ويخدم 14 ألف نسمة، وفي القراقرة والقيصان ونجع أبو حسين والدير القبلي بتكلفة 50 مليون جنيه، ويخدم 8 ألف نسمة، وفي عرابة أبو الدهب وعرابة أبو عزيز بتكلفة 293 مليون جنيه، ويخدم 51 ألف نسمة، وفي الغريزات بتكلفة 323 مليون جنيه، ويخدم 32 ألف نسمة.

كما تم إنشاء مشاريع صرف صحي في حاجر مشطا والصفيحة ونزالى داوود والشيخ رحومة بتكلفة 207 مليون جنيه، ويخدم 41 ألف نسمة، وفي المحاسنة والقرعان وبيت داود ونجع الحيط بتكلفة 130 مليون جنيه، ويخدم 75 ألف نسمة. كما تم إنشاء مشروع المعالجة الثلاثية لمحطة صرف صحى سوهاج غرب بتكلفة 198 مليون جنيه، والذي يخدم مدينة سوهاج وقراها، ومشروع المعالجة الثلاثية لمحطة صرف صحى الكولا بتكلفة 126 مليون جنيه، والذي يخدم مدينة اخميم وقراها. كما تم إنشاء مشروع محطة رفع صرف صحى رقم 3 و4 في حي الكوثر بتكلفة 50 مليون جنيه ويخدم 16 ألف نسمة.

وتم تنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحي في ساقلتة بتكلفة 325 مليون جنيه، ويخدم 300 ألف نسمة، بالإضافة إلى مشروع محطة صرف صحي فرعية في ساقلتة بتكلفة 50 مليون جنيه ويخدم 20 ألف نسمة، ومشروع محطة رفع صرف صحي رئيسية في أولاد حمزة بمركز المنشاة بتكلفة 150 مليون جنيه ويخدم 20 ألف نسمة، ومشروع محطة معالجة صرف صحي في المنشاة وأولاد حمزة بتكلفة 250 مليون جنيه ويخدم 350 ألف نسمة.

وتأتي مشروعات الصرف الصحي التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" التي ينفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في سبع مراكز وتخدم 3.3 مليون نسمة بقيمة 25 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع وصلات الصرف الصحي التي تنفذها الشركة ويستفيد منها 2.3 مليون نسمة بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أنه تم تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 455 مليون جنيه.