بالأسماء.. 14 رئيسًا جديدًا لمجالس أقسام "طب قصر العينى"

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بتكليف 14 قيادة للعمل رؤساء مجالس أقسام علمية بـ كلية طب قصر العيني، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضخ دماء جديدة بكل من الكلية والمستشفيات الجامعية والنهوض بهما على جميع المستويات التعليمية والإدارية والبحثية، بما يسهم في تحقيق معايير الجودة المحلية والعالمية.

وحدد الدكتور الخشت، للقيادات الجديدة عددًا من المهام العاجلة وذات الأولوية والتي تتلاءم مع طبيعة عمل كل منهم، وبما يتوافق مع هذه المرحلة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة 2021/ 2025 ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في قطاع المستشفيات والتعليم الطبي كجامعة من الجيل الرابع.

ووجّه رئيس الجامعة، بضرورة العمل بروح الفريق في إطار من التكامل والتعاون، ووفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة والعصر الحالي، ووضع الضوابط اللازمة لسير العمل على الوجه الأكمل.

وشملت القرارات تعيين كل من:

- الدكتور عبدالهادي طه إمام أبو سنة، رئيسًا لمجلس قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية.

- الدكتورة منى يحيى توفيق الرخاوي، رئيسًا لمجلس قسم الأمراض النفسية.

- الدكتورة هالة محمود نجيب حسني، رئيسًا لمجلس قسم الباثولوجيا.

- الدكتورة نسرين محمد عبدالمجيد محمد الغرباوي، رئيسًا لمجلس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية.

- الدكتورة شيرين صلاح الدين محمد غالب، رئيسًا لمجلس قسم الطب الشرعي والسموم الاكلينيكية.

- الدكتورة سهى علي علي المرسي، رئيسًا لمجلس قسم الفارماكولوجيا الطبية.

- الدكتور وليد عاطف محمد عبيد، رئيسًا لمجلس قسم جراحة العظام.

- الدكتور مصطفى عبدالمحسن محمد عبدالمولى، رئيسًا لمجلس قسم جراحة المسالك البولية والتناسلية.

- الدكتور أحمد أسامة توفيق قداح، رئيسًا لمجلس قسم طب الأطفال.

- الدكتورة جيهان علي أحمد الخولي، رئيسًا لمجلس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية وعلاج الألم.

- الدكتورة غادة محمود أحمد خفاجي، رئيسًا لمجلس قسم طب العائلة.

- الدكتور عمرو بسطويسي أحمد، رئيسًا لمجلس قسم جراحة القلب والصدر.

- الدكتور أحمد عبدالمجيد عطية عبدالمجيد، رئيسًا لمجلس قسم التوليد وأمراض النساء.

- الدكتورة هالة عصام الدين محمد كحلة، رئيسًا لمجلس قسم الأمراض الباطنة.