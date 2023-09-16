توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي في 2024.. ومخاوف من أزمات جديدة

توقع “المنتدى الاقتصادي العالمي” أن يشهد عام 2024 حالة من التقلبات الاقتصادية السلبية التي ستؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام.

توقعات سلبية بشأن الاقتصاد العالمي في 2024

وأوضح المنتدى في تقرير عبر موقعه الإلكتروني أمس الجمعة، أنه من المرجح أن يشهد العام المقبل تقلبات اقتصادية، وستكون العوامل الجيوسياسية أحد الأسباب الرئيسية، وفقا لتوقعات كبار الاقتصاديين الجديدة الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

ويعتقد تسعة من كل عشرة من كبار الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع في التقرير أن الجغرافيا السياسية ستزعزع استقرار الاقتصاد العالمي، ومن الممكن أن تؤدي السياسة الداخلية أيضا إلى إثارة التقلبات الاقتصادية وفقا لرأي 79% من المشاركين، ومن المرجح أن تكون الدورة الانتخابية الوشيكة في الولايات المتحدة هي الدافع وراء هذه المشاعر.

ونتيجة لذلك، يعتقد 61% من كبار الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع أن الاقتصاد العالمي سوف يضعف في العام المقبل.

ولكن هناك تفاؤل عندما يتعلق الأمر بالتضخم، حيث يعتقد 86% من كبار الاقتصاديين أن أسوأ ما في الارتفاع التضخمي العالمي سوف ينحسر في غضون عام واحد وذلك بحسب التقرير.

وأوضح المنتدى أن الصورة تختلف في مختلف أنحاء العالم، حيث يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها تتجه نحو تضخم معتدل أو أقل، في حين من المتوقع أن تواجه أوروبا تضخماً مرتفعاً أو مرتفعاً للغاية، فيما توقع 81% من كبار الاقتصاديين انخفاض التضخم في الصين.

ومع ذلك، يُنظر إلى آسيا على أنها تتمتع بأقوى توقعات النمو، حيث يتوقع 92% من المشاركين أن تسجل جنوب آسيا نمواً معتدلاً أو قوياً هذا العام.

أوروبا تواجه انخفاضا في النمو الاقتصادي

وقال التقرير إن أوروبا تعيش حالة من التراجع والانخفاض في النمو الاقتصادي حيث رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي حيث تواجه منطقة اليورو انخفاض النمو الاقتصادي، ووضع البنك المركزي الأوروبي أسعار فائدة قياسية، حيث تقول المفوضية الأوروبية إن نمو منطقة اليورو سيكون أقل مما كان متوقعًا في السابق هذا العام بعد النشاط الاقتصادي "الضعيف" في الفترة من يناير إلى يونيو.

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى 4% - الزيادة العاشرة خلال 14 شهرًا - في خطوة يأمل أن تقدم "مساهمة كبيرة في عودة التضخم في الوقت المناسب إلى الهدف" وهو 2%.

وتقول المفوضية الأوروبية إن التضخم بلغ 5.3% في يوليو، لكنها تتوقع أن يبلغ متوسطه 6.5% هذا العام ورفع توقعاته للتضخم لعام 2024 إلى 3.2%، من 3.1% في وقت سابق من هذا العام.

المخاطر المتزايدة المحيطة بأزمة المناخ

وتقول المفوضية إن المخاطر المتزايدة المحيطة بأزمة المناخ تؤثر أيضًا على التوقعات حيث اجتاحت حرائق الغابات جنوب أوروبا هذا الصيف، وتشكل الحرارة الشديدة تهديدًا كبيرًا لصناعة السفر في القارة التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار حيث يشكل السفر والسياحة 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا.