السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. مقاوم للماء والغبار.. تسريبات سامسونج تكشف عن أحدث هواتفها المحمولة

هواتف سامسونج
هواتف سامسونج

كشفت تسريبات عن نية سامسونج توسيع أسرة أجهزة جلاكسي بهاتف آخر بمميزات جديدة وبسعر منافس.

ووفق التسريبات تحضر سامسونج لإطلاق هاتفها الجديد بنسخة معدلة عن هواتف "Galaxy A04s"، بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (167.9/77/8.8) ملم.

ويمتاز  الجهاز الجديد بشاشة مقاسها 6.6 بوصة، ودقة عرضها (2400/1080) بيكسل، وترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 390 شمعة/م تقريبا.

سيعمل الهاتف بمعالج "Exynos" من تطوير سامسونج، وذاكرتى وصول عشوائي 6 و8 جيجابايت، وذاكرتين داخليتين 128/256 جيجابايت.

كما تتميز كاميرا الهاتف بثلاثة عدسات، واحدة منها بدقة 50 ميجابيكسل، وفيها عدسة لتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

ويأتي الهاتف الجديد مدعوما بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ USB-C، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، تعمل بتقنية الشحن السريع.

سامسونج أجهزة جلاكسي مميزات جديدة كاميرا الهاتف ميجابيكسل الكاميرا الأمامية

الأكثر قراءة

عاجل.. براتب 3800 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل للشباب حتى 45 سنة

عاجل.. اندلاع حريق فى غابات منطقة عش الباز ببوليمات فى الجزائر

عاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص فى حادث على طريق الإسماعيلية - العريش (أسماء)

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 16-9-2023 فى محلات الصاغة

عاجل.. مقاوم للماء والغبار.. تسريبات سامسونج تكشف عن أحدث هواتفها المحمولة

موعد إجازة مولد النبى 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

*بلينكن في "جونز هوبكنز" : "قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها في العصر الجديد"

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات