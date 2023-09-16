عاجل.. مقاوم للماء والغبار.. تسريبات سامسونج تكشف عن أحدث هواتفها المحمولة

كشفت تسريبات عن نية سامسونج توسيع أسرة أجهزة جلاكسي بهاتف آخر بمميزات جديدة وبسعر منافس.

ووفق التسريبات تحضر سامسونج لإطلاق هاتفها الجديد بنسخة معدلة عن هواتف "Galaxy A04s"، بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (167.9/77/8.8) ملم.

ويمتاز الجهاز الجديد بشاشة مقاسها 6.6 بوصة، ودقة عرضها (2400/1080) بيكسل، وترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 390 شمعة/م تقريبا.

سيعمل الهاتف بمعالج "Exynos" من تطوير سامسونج، وذاكرتى وصول عشوائي 6 و8 جيجابايت، وذاكرتين داخليتين 128/256 جيجابايت.

كما تتميز كاميرا الهاتف بثلاثة عدسات، واحدة منها بدقة 50 ميجابيكسل، وفيها عدسة لتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

ويأتي الهاتف الجديد مدعوما بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ USB-C، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، تعمل بتقنية الشحن السريع.