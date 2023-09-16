الحكم على روسى بالسجن 12 عاما بتهمة مد واشنطن بمعدات عسكرية

أدين الروسي سيرجي كابانوف، بالسجن 12 عامًا ونصف عام بتهمة الخيانة ونقل معدات عسكرية بينها مكونات صواريخ أرض جو إلى الولايات المتحدة، بحسب وكالات أنباء روسية.

وأفادت وكالة "انترفاكس" الروسية بأن محكمة في مدينة تفير الواقعة شمال غرب موسكو، دانت كابانوف بتهمة الخيانة العظمى لصالح الولايات المتحدة.

واتهم كابانوف بـ "تنظيم شبكة تهريب" لتسليم "منتجات تُستخدم في تصنيع صواريخ للجيش الروسي" بناءً على تعليمات من أجهزة الاستخبارات الأمريكية، حسبما نقلت وكالات أنباء عن أجهزة الأمن الروسية، وضمت المعدات "منظومات صواريخ أرض جو وأسلحة رادار روسية"، بحسب المصدر نفسه.

واتهم كابانوف بنقل المواد عبر لاتفيا إلى شركة "فيكتوري بروكيورمنت سيرفيسز" الأمريكية، التي تهيمن عليها وزارة الدفاع الأمريكية، وفقًا لجهاز الأمن الفدرالي الروسي.

وحُكم على سيرجي كابانوف بقضاء 12 عامًا و6 أشهر في السجن في ظروف قاسية، وأفادت "انترفاكس" بأن كابانوف أوقف عام 2021، بدون تقديم مزيد من المعلومات عنه.