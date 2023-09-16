السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الحكم على روسى بالسجن 12 عاما بتهمة مد واشنطن بمعدات عسكرية

محكمة
محكمة

أدين الروسي سيرجي كابانوف، بالسجن 12 عامًا ونصف عام بتهمة الخيانة ونقل معدات عسكرية بينها مكونات صواريخ أرض جو إلى الولايات المتحدة، بحسب وكالات أنباء روسية.

وأفادت وكالة "انترفاكس" الروسية بأن محكمة في مدينة تفير الواقعة شمال غرب موسكو، دانت كابانوف بتهمة الخيانة العظمى لصالح الولايات المتحدة.

واتهم كابانوف بـ "تنظيم شبكة تهريب" لتسليم "منتجات تُستخدم في تصنيع صواريخ للجيش الروسي" بناءً على تعليمات من أجهزة الاستخبارات الأمريكية، حسبما نقلت وكالات أنباء عن أجهزة الأمن الروسية، وضمت المعدات "منظومات صواريخ أرض جو وأسلحة رادار روسية"، بحسب المصدر نفسه.

واتهم كابانوف بنقل المواد عبر لاتفيا إلى شركة "فيكتوري بروكيورمنت سيرفيسز" الأمريكية، التي تهيمن عليها وزارة الدفاع الأمريكية، وفقًا لجهاز الأمن الفدرالي الروسي.

وحُكم على سيرجي كابانوف بقضاء  12 عامًا و6 أشهر في السجن في ظروف قاسية، وأفادت "انترفاكس" بأن كابانوف أوقف عام 2021، بدون تقديم مزيد من المعلومات عنه.

سيرجي كابانوف صواريخ وكالات أنباء روسية إنترفاكس موسكو الولايات المتحدة

الأكثر قراءة

العسيرى يكشف لـ"الشاهد" مفاجأة عن أغنية "عدى النهار"

عاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص فى حادث على طريق الإسماعيلية - العريش (أسماء)

عاجل.. درنة الليبية تجد صعوبة فى دفن آلاف الجثث بعد الفيضانات

مواعيد عمل مصلحة الجوازات والأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة

قناة الناس| أمين الفتوى: أهل مصر لديهم مدرستين في الحج والعمرة (فيديو)

كريم عفيفى يكشف حقيقة عدم حضوره عرض "مطرح مطروح"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

*بلينكن في "جونز هوبكنز" : "قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها في العصر الجديد"

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات