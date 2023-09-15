الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"شهادات على حرب أكتوبر".. محمد الباز يقدم الموسم الثالث من "الشاهد"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

بعد النجاح الباهر الذي حققه الإعلامي الدكتور محمد الباز، في الموسمين الأول والثاني من برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، والذي وثق من خلاله شهادات من ثورة 30 يونيو، وشهادات على نصف قرن من عنف الجماعات الإرهابية في مصر، حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على استمرار برنامج "الشاهد" لما يتمتع به من شهادات مهمة في تاريخ مصر، إذ تقرر انطلاق الموسم الثالث تحت عنوان "شهادات على حرب أكتوبر في الذكرى الـ50 عامًا".

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" الموسم الثالث من برنامج الشاهد، اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر، وعلى مدار 45 يومًا، حتى نهاية شهر أكتوبر في تمام الساعة الحادية عشرة مساء يوميًا.

ويكشف "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج "الشاهد"، عن شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

محمد الباز برنامج الشاهد اكسترا نيوز نصر أكتوبر

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