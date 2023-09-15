الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

انطلاق أولى حلقات "خواطر الأزهري" على الراديو 9090 (فيديو)

د. أسامة الأزهري
د. أسامة الأزهري

انطلقت اليوم الجمعة، أولى حلقات برنامج خواطر الأزهري، وهو برنامج ديجيتال للدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف على الراديو ٩٠٩٠ .

ويتناول الأزهري باقة من الرسائل تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي للراديو ٩٠٩٠.

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أسامة الأزهرى: المؤسسة الدينية هى السند والعضد والحافظ للوعى والعقل المصرى

وضمن الرسائل التي يتحدث عنها الأزهري في برنامجه الجديد أسباب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. وفضل الذكر ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل، كما قدم  أيضاً التعازي والدعاء لإخواننا في المغرب وليبيا.

يأتي ذلك ضمن مجموعة برامج الديجيتال،  وفي إطار خطة التطوير للراديو.

https://fb.watch/n4dnuX_M5r/?mibextid=Nif5oz

 

وفي بيان سابق، توجَّه  الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى المملكة المغربية، قيادة وحكومةً وشعبًا، في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مناطق وأسفر عن عدد من الضحايا والمصابين.

وقال الأزهري في بيان له: " خالص التعازي لأهلنا في المغرب في ضحايا الزلزال وأدعو الله عز وجل أن يرحم الضحايا ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يتجاوز الشعب الشقيق هذه الكارثة الإنسانية".

كما وجه مستشار الرئيس للشؤون الدينية، خالص التعازي لدولة ليبيا الشقيقة،  في ضحايا العاصفة والفيضانات العنيفة، داعيا الله عز وجل أن يرحم الضحايا ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يتجاوز الشعب الشقيق هذه الكارثة الإنسانية".

أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية الأزهر الشريف

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