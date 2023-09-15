انطلاق الموسم السادس من "ماما دوت أم" اليوم على "‏dmc"

ينطلق، اليوم الجمعة، الموسم السادس من البرنامج الاجتماعي "ماما دوت أم"، تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى على قناة "dmc".

على مدار خمسة مواسم سابقة طرح "ماما دوت أم" قضايا اجتماعية مهمة تخص الأسرة المصرية، حيث ناقش في الثلاثة مواسم الأولى قضايا تخص علاقة الأم بطفلها من خلال استضافة الخبراء والمتخصصين، وفي الموسم الرابع تطرق ”ماما دوت أم” لقضية ارتفاع نسب الطلاق ليناقش على مدار 13 حلقة أبرز الأسباب المؤدية للطلاق وكيفية التعامل معها، أما في الموسم الخامس قرر صناع ”ماما دوت أم” طرق الأبواب ومناقشة قضايا تحدث ”وراء كل باب“ وتخص تكوين الأسرة المصرية وأفرادها، ويأتي الموسم السادس ليكمل مناقشة قضايا تحدث ”وراء كل باب“.

حكايا وقصص حدثت بالفعل على أرض الواقع تعزز من توضيح جوانب القضية ومدى تأثيرها على الأسرة المصرية؛ بدءًا من الأب والأم وتكوين الأسرة والعلاقة الرابطة بين أفراد الأسرة، وصولًا إلى مستقبل الأولاد وما آلت إليه الأمور، بحضور خبراء ومتخصصين يتم طرح جوانب القصة والقضية بشكل علمي محترف يقدم توضيح، ومن ثم توجيه لإيجاد الحل الأفضل لحل المشكلة محل النقاش.

ما تجتمع عليه كل مواسم "ماما دوت أم" هو الهدف الأساسي من البرنامج الذي يتلخص في المساهمة لإنشاء أسر مترابطة على قدر كافٍ من الوعي النفسي والمجتمعي، فالأسرة المستقرة السعيدة هي المكون الأساسي لتكوين مجتمع سعيد وواعٍ.

وروجت فاطمة للبرنامج على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث نشرت بوستر البرنامج، معلقة عليه: "الموسم السادس من ماما دوت أم هيبدأ من الجمعة الجاية الساعة 9 مساءً على قناة دي إم سي.. أسرار وحكايات ممكن ماتكونوش سمعتوا عنها قبل كده، يارب الموسم يعجبكوا ونستفيد منه كلنا ونعرف ازاي نبني بيت سليم وتربية سليمة أساسها المودة والرحمة".

برنامج "ماما دوت أم" برنامج تليفزيوني تربوي ترفيهي، يتحدث عن جميع قضايا الأمومة، ويهتم بالأسرة والطفل ويقدم استشارات مكثفة ومتخصصة لمساعدة الأمهات في التغلب على التحديات المستمرة التي تواجههن في تربية الأطفال، سواء كانت نفسية أو تربوية أو صحية.