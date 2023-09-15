الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية.. كاتب مغربى: نشكر مصر قيادة وشعبًا على دعمها فى أزمة الزلزال

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

وجّه أيوب الخريط، الكاتب الصحفي المغربي، الشكر إلى مصر حكومة ورئيسًا، على التضامن مع المغرب، في أزمة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، وإرسالها للمساعدات اللازمة.

وقال "الخريط" خلال مداخلة هاتفية لـ"القاهرة الإخبارية" اليوم الجمعة، إنه وفقًا لآخر حصيلة جراء الزلزال، فإن هناك ارتفاعًا في حصيلة الضحايا وصلت لـ2900 شخص، فضلًا عن إصابة 500 ألف شخص آخرين، موضحًا أن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن المصابين تحت الأنقاض حتى الآن.

وأضاف  أنه وفقًا للشرطة المغربية، فقد تم  العثور على أحياء تحت الأنقاض وتم استخراجهم وإرسالهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، أكدت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الجمعة، أنه يتم بذل كثير من الجهود في المغرب لتقديم الإغاثة في المناطق التي تضررت بالزلزال الذى ضرب البلاد الأسبوع الماضي وأسفر عن مقتل الآلاف.

وأكدت المنظمة الدولية أنه يجب القيام بالمزيد في مجال رعاية الصحة العقلية للمتضررين من الزلزال، مناشدة بمستوى استجابة السلطات المغربية، وفرق الدعم الدولية الطبية والإنسانية، في أعقاب زلزال الحوز.

 وأشارت المنظمة الدولية، إلى أنها لا ترى أي خطأ في الاستجابة الطبية والإنسانية لتداعيات الزلزال، وتتم تلبية جميع الاحتياجات الطبية والإنسانية العاجلة.

ولفتت المنظمة إلى أن المستشفيات ليست مكتظة، وتعمل بشكل جيد ومنظمة ولديها عدد كافٍ من مقدمي الرعاية، على الرغم من أن الوضع قد يختلف من منطقة إلى أخرى، وحسب حجم البنايات الصحية، وفقًا لما نقله موقع هسبريس المغربي.

مصر التضامن الزلزال المغرب المنظمة الدولية أحياء تحت الانقاض

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