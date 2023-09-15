الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اقتصادى: توجيهات الرئيس استهدفت بناء شبكة حماية مجتمعية خلال 9 سنوات

حياة كريمة
حياة كريمة

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تعمل منذ 9 سنوات على إنشاء شبكة حماية مجتمعية لحماية المجتمع المصري والمستويات الدنيا التي مسّها الفقر والفقر المدقع ضمن مظلّة اجتماعية كبيرة.

وأضاف "بدرة" خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية تعمل على عدة أوجه ومسارات، لافتًا إلى أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة السياسية، أصبحت توجد مظلة اجتماعية تسمى "حياة كريمة" والتي تضمنت العديد من المبادرات، مثل الكشف المبكر على فيروس "سي"، العديد من المشروعات القومية مثل السكن الاجتماعي، التغير في المساكن العشوائية، التغذية المدرسية، مؤكدًا أن كل هذه المبادرات مسّت كافة المجتمع والدولة المصرية. 

أوجه الحماية الاجتماعية 

وأوضح أن ملف الحماية الاجتماعية كان له عدد من الأوجه؛ منها الدعم النقدي المتمثل في  التحسّن في زيادة المعاشات، التحسن في القدرات المالية بتخصيص جزء منها في دعم بطاقات التموين، لافتًا إلى أن كل هذه العوامل تسعى لتحسين القدرات المجتمعية، وهذه هي شبكة الأمان التي ترسخ لها الدولة المصرية دائمًا. 

مصطفى بدرة خبير اقتصادي حماية اجتماعية شبكة حماية اجتماعية الرئيس السيسي

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