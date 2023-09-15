إنشاء وحدة إسعاف جديدة داخل قرية "سدس" ببنى سويف ضمن حياة كريمة

شهدت قرية سدس التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة إنشاء وحدة إسعاف جديدة وتزويد تلك الوحدة بأحدث الأجهزة والمعدات، وسيارة لرفع مستوى الخدمة الإسعافية لمواطني تلك القرية.

وتعمل مبادرة حياة كريمة على رفع مستوى التجهيزات ورفع كفاءة العنصر البشري داخل تلك الوحدات من أجل رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسرع داخل قرى حياة كريمة، وتدريب أطقم الإسعاف على أعلى مستوى.

وشهدت محافظة بني سويف إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة 14 وحدة إسعاف بقرى مركزي ناصر وببا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتشغيلها وتزويدها بسيارات إسعاف جديدة مجهزة بأحدث الأجهزة وبمواصفات فنية كبيرة، وتكنولوجيا عالية بالإضافة إلى أماكن للمعيشة لائقة لأطقم الإسعاف وتزويدها بكل الاحتياجات.

فمبادرة حياة كريمة عملت على تزويد الوحدات الجديدة بسيارات جديدة مزودة بأحدث التجهيزات وأماكن تليق بالأطقم الإسعافية، بالإضافة إلي تدريب مستمر للأطقم الإسعافية على التعامل مع الحالات المرضية أو الحوادث وذلك من أجل تحسين الخدمة الإسعافية التي تقدم للمواطنين والوصول إلى أفضل سرعة استجابة، والسيارات الجديدة المجهزة مجهزة بأحدث الأجهزة والتي تعتبر عناية مركزة متنقلة داخل المحافظة.

السائقين والمسعفين عبروا عن شكرهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إطلاقه مبادرة حياة كريمة وتوفير مكان لائق بالأطقم الإسعافية وسيارة إسعاف مجهزة بكافة التجهيزات لخدمة المواطنين والوصول إلى البلاغات في أسرع وقت، ووجود سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات والتدريب المستمر للعاملين على تلك السيارات للتعامل مع الحالات الحرجة وحوادث الطرق وتوصيل المريض إلى المستشفى بدون أي مضاعفات والحفاظ على حياته فشكراً للرئيس عبد الفتاح السيسي وشكراً لمبادرة حياة كريمة وشكراً لهيئة الإسعاف المصرية.