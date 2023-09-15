بنى سويف تحظى باهتمام كبير فى عهد الرئيس السيسى

حظيت بني سويف باهتمام كبير بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى إطار اهتمامه بالتنمية فى صعيد مصر، وكان للمحافظة نصيب كبير من المشروعات القومية والخدمية والتنموية التي أثرت إيجابًا في حياة المواطن اليومية.

جامعة بني سويف التكنولوجية على مساحة 13 ألف متر

وأهم تلك المشروعات جامعة بني سويف التكنولوجية، والتي بدأت الدراسة فيها عام 2019 الماضي، وتم إنشاؤها على مساحة 13 ألف و200 مترمربع بنسبة بناء 2220 مترا، وتتكون الجامعة من 3 أدوار بها 22 قاعة تدريس سعة القاعة من 50 إلى 100 طالباً وطالبة، و22 معملاً، و22 غرفة إدارية، و3 مداخل رئيسية للجامعة، ومجموعة من الملاعب الرياضية من الترتان والنجيل الصناعي، وجراج خاص بالسيارات، ومكتبة خاصة بكل برنامج تحتوي على الكتب التكنولوجية ومزودة بمواقع خاصة يتم خلالها تنزيل الكتب باللغة الإنجليزية.

الدراسة بدأت في برنامجين

الدراسة بدأت من خلال برنامجين وهما برنامج ميكاترونكس وبرنامج تكنولوجيا المعلومات، بعد أن وضعهم من قبل وزارة التعليم العالي "القطاع التكنولوجي" مع الجانب الكوري، ووضع المقررات بالمواصفات الكورية من جامعة تك الكورية، حيث بدأت الدراسة هذا العام لأول مرة في الكلية الكورية المصرية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة.

ويرجع إنشاء تلك الجامعة داخل محافظة بني سويف ضمن 3 جامعات تم إنشاؤها في ذلك التوقيت، وتميز المحافظة وامتلاكها للعديد من المناطق الصناعية والتي تحتوى على قطاعات صناعية مختلفة تساعد في تنمية اقتصاد الوطن ومن أهمها قطاع مواد البناء، وقطاع السيراميك، والحديد والصلب، والأسمدة، والأسمنت والرخام، والكهرباء، والإلكترونيات، وحفظ الخضروات، والمواد الغذائية فجميع هذه القطاعات بها تكنولوجيات إنتاجية حديثة فذلك يجب تطويرها، وذلك للعمل على المنافسة في السوق المحلية والإقليمية والدولية، وهناك معامل على أحدث نظام تتميز بأنها غير متوفرة في أماكن أخرى لأنها بالمواصفات الكورية.