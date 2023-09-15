محافظ مطروح يفتتح وحدة الظاهر الصحية بمدينة برانى

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، وحدة طب الظافر الصحية بمدينة براني، بحضور النائب جمال الشورى، والدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، والعمدة خير رسلان، رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والعميد ياسر عامر، رئيس مدينة براني، وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية وأهالي المنطقة.

تقديم الخدمات الصحية لأهالي المنطقة بـ٢٢٥٠ نسمة

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الوحدة إنشاء جديد على مساحة كلية ١٢٢٥م٢ ومساحة المبنى على ٣٢٠م٢ من أرضى وطابقين بتكلفة إنشائية ٧.٥ مليون جنيه تنفيذ هيئة الأبنيةالتعليمية بإسناد من وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية لأهالي المنطقة بعدد ٢٢٥٠ نسمة.

تفاصيل إنشاء وحدة الظافر الصحية

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الوحدة تضم خدمات طبية من الاستقبال والطوارئ على مدار ٢٤ ساعة، عيادة خارجية صيدلية عیادة تنظيم الأسرة وتنقيف صحي، ومعمل، وسكن أطباء وتمريض أما القوى البشرية فتضم طبيبا بشريا وطبيب أسنان، و٢ صيادلة، فني معمل و٢ تمريض.

محافظ مطروح يوجه بالتواجد المستمر للأطباء والتمريض

وقدم محافظ مطروح التهنئة لأهالي المنطقة بافتتاح الوحدة الصحية الجديدة مع التشديد على المتابعة والتواجد المستمر للأطباء والتمريض مع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وفى سياق آخر، كان قد افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقه الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، قبل قليل، وحدة فوكة الصحية شرق المحافظة، بعد الإحلال والتجديد بتكلفة 6 ملايين جنيه، بحضور رئيس مدينة الضبعة، وعدد من قيادات مديرية الصحة وعمد ومشايخ وأهالي المنطقة.

وتفقَّد محافظ مطروح، ووكيل وزارة الصحة الوحدة الصحية، مقدمًا التهنئة إلى أهالي المنطقة على افتتاح الوحدة الصحية، مؤكدًا أهمية التثقيف الصحي وحسن التعامل مع المواطنين أثناء تلقيهم الرعاية الصحية.

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