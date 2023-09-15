تعرّف على موعد تحرك حافلة الأهلي إلى ملعب السوبر الإفريقى

تغادر حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، فندق الإقامة بمدينة الطائف في السابعة مساء اليوم، في طريقها لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة أخيرة للاعبي الفريق قبل مغادرة فندق الإقامة لمراجعة بعض الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم وتقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

السوبر الإفريقي| تاو يشارك في مران الأهلي استعدادًا لمباراة اتحاد العاصمة

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اختتم تدريباته، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي، التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وحرص الجهاز الفني على تخصيص فقرة ترفيهية ببداية المران، في إطار البرنامج الخاص بتجهيز اللاعبين لخوض المباراة.

وعقد الجهاز الفني محاضرة قصيرة للاعبي الفريق قبل انطلاق المران، لمراجعة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالتحضير للمباراة.

وكان الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، شارك في المران الختامي، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

وكان تاو قد انضم لبعثة الفريق صباح، أمس، بعد أن أنهى مشاركته في معسكر منتخب جنوب إفريقيا.

بدأ المران بتجمع الجهاز الفني واللاعبين في منتصف الملعب وقراءة الفاتحة قبل انطلاق بقية الفقرات التدريبية الخاصة بالاستعداد للمباراة.

قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال فقرة بدنية قصيرة، في ضوء برنامج الإعداد للمباراة، فيما خاض حراس الفريق فقرات متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة شهدت أداءً قويًّا من اللاعبين وسط أجواء إيجابية للغاية، استعدادًا للمباراة التي تقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.