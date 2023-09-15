جلال غنيم: المصريون الأفضل على مستوى العالم فى الإرشاد البحرى
قال جلال غنيم، كبير أول المرشدين، إنه يعمل في قناة السويس منذ ما يقرب من 40 عامًا.
الإرشاد بقناة السويس
وأكد "غنيم"، خلال لقائه ببرنامج " نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر فضائية " صدى البلد"، أن أول مركب كان يتولى إرشادها في قناة السويس كانت تحتوي على مواد كيماوية وبحر بها حتى سواحل بورسعيد، معبرًا: "كنت خايف جدًا جدًا في أول مرة، وطبقت كل حاجة اتعلمتها وأولها الهدوء التام والتعامل بدبلوماسية شديدة".
الملاحة بقناة السويس
وتابع: "ذاكرت وتدربت 3 سنوات كاملين علشان أقدر أرشد وأبحر بهذه السفينة إلى بورسعيد".
واستطرد: "سعيد كوني أعمل في هذه الهيئة العريقة، ويمكن القول أن المصريين الأفضل على مستوى العالم في الإرشاد البحري".