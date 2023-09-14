قريبًا.. صدور المختارات الشعرية للشاعر اللبناني عباس بيضون

يصدر قريبًا عن دار راية للنشر ترجمة المختارات الشعريّة الشاملة “إلى الإنجليزية” للشاعراللبناني عباس بيضون بعنوان "نقد الألم " والتي أعدّها الشاعر محمود وهبة.

وتساءل الراحل أنسى الحاج حول ما إذا كان هناك أشباه للشاعر اللبناني في العربية قائلاً:"هل لعباس بيضون أشباه في العربية؟ أكيد له مقلدون، لكن ليس له أشباه، فبيضون ابتكر لغة ثالثة بين الغنائية والواقعية".

وكتب محمد على شمس الدين “إننا أمام شاعر صعب، بل قاس في تعامله مع الحال واللغة، والشعر لديه ليس لتلطيف الوجدان أو دغدغته، بل ليقر الوجدان بمخرز اللغة”، فكتابته تمشي عكس سير الكثير من سائد الوجدان الشعري العربي في تاريخه وحاضره، الوجدان العاطفي أو الغنائي أو حتى البلاغي".

وعباس بيضون شاعر وروائي وصحافي لبناني ولد في مدينة صور عام 1945 و درس في الجامعة اللبنانية وأمضى حياته متنقلاً ما بين بيروت، باريس، وبرلين وهو المسؤول عن الصفحة الثقافية لصحيفة السفير اللبنانية التي فقدت مؤسسها طلال سلمان منذ أيام.

وصدرت لبيضون عدد من الأعمال الشعرية والروايات منها مرايا فرانكنشتاين (2010)، رواية "خريف البراءة (2016) التي حازت على جائزة الشيخ زايد للكتاب في فرع الآداب بدورته الحادية عشر، إضافة إلى نحو 9 دواوين شعرية، منها بطاقة لشخصين (2009) والموت يأخذ مقاساتنا (2008) الذي حاز على جائزة المتوسط في فئة الشعر، فيما تُرجمت قصائده إلى اللغة الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية والألمانية.