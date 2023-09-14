سيد الوكيل يكشف لـ"صفاء النجار" كواليس إصدار سلسلة أيام هند

تحدث القاص والروائي سيد الوكيل عن سلسلة "أيام هند"، مؤكدا أن فكرتها جاءت من قلة دور النشر الموجودة في فترة الثمانينات:"كنا بنكتب رواية أومجموعة قصصية نفضل 4 سنين عشان نطبعها"

أضاف خلال حواره ببرنامج "أطياف"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، وتقدمه الإعلامية صفاء النجار، مساء الخميس: "شكلنا أنا ومجموعة من الأطباء "نصوص 90"، وهم الآن نجوم النقد في الوقت الحالي، رغبة في خلق مسار جديد للأدب.

وتابع الوكيل:"بدأنا نعمل تجارب جديدة وكنا بناخد 50 جنيه من كل واحد وكان عددنا كبير ونفذنا سلسلة "أيام هند" والمكونة من من 18 كتابًا".

تأثرت بطفولتي في حي شبرا.. بيئة خصبة للإنتاج الفني

وعن طفولته وترعرعه في حي شبرا، ومدى تأثيرها فيه، واصل "كان هناك تعدد في الجنسيات والأديان والأطياف في حي شبرا، اللي بعتبره مجتمع متعدد الثقافات وبيئة خصبة للإنتاج الفني

أما بشأن تجربته مع الجيش وحرب أكتوبر، أكد أنه قرر التطوع بالجيش بعد عام النكسةـ وذلك بعدما تشجع من خلال دور قام به تمثيليا لدور الشهيد حمدي من خلال مسرحية تم عرضها في "زفتي" في محافظة الغربية.

واستطرد الوكيل:"تطوعت في الجيش بعد مرحلة الثانوية للمشاركة في حرب أكتوبر مما عرقل مسيرتي الدراسية وقدمت في كلية الآداب بعد 10 سنين من إتمام مرحلة الثانوية العامة".

وأوضح القاص والروائي سيد الوكيل، أنه قدم خلال فترة تطوعه قصة "استشهاد عباد الشمس"، وفاز في المسابقة بالمركز الثاني.