الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التحالف الوطنى يطلق قافلة طبية ضمن مشروع "نحو صحة عيون أفضل"

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإطلاق قافلة من ضمن القوافل المنتشرة في جميع المحافظات للهيئة القبطية الإنجيلية.

وتأتي القافلة ضمن مشروع "نحو صحة عيون أفضل للمصريين"، ومن خلالها يتم فحص واكتشاف مرضى العيون بقرية طحا البيشة التابعة لمركز بيبا بمحافظة بني سويف.

وقالت نانسي بولس، مسئول برنامج العيون بالهيئة القبطية الإنجيلية بالصعيد، نعمل على اكتشاف مسببات أمراض العيون، ونعمل على عمليات المياه البيضاء والحول، ونعمل على تصحيح الإبصار عن طريق النظارات الطبية، بالإضافة إلى توزيع العلاج من إحدي شركات الأدوية، ونعمل على القيام بذلك من أجل منع مسببات العمى داخل القرى. 

عدد المستفيدين من القافلة الطبية 

قالت الدكتورة نورهان عادل، إخصائي رمد، إن أول ما يفعله المريض بمجرد الدخول إلى العيادات الطبية، هو قياس النظر من خلال أخذ المقاسات على جهاز الكمبيوتر، ثم بعد ذلك يدخل على الفحص الذي يتضمن تشخيص المياه البيضاء أو المياه الزرقاء.

بدأت القافلة الطبية بندوة لتوعية أهالي القرية عن مسببات أمراض العيون وكيفية الوقاية منها وتحديدا الأطفال، وبعدها بدأ الأالي بإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية مجانًا، وتم صرف العلاج بالمجان بنسبة تخفيض تصل إلى 50%، ليصل عدد المستفيدين لأكثر من 100 مواطن. 

التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي قافلة طبية الهيئة القبطية الانجيلية نحو صحة عيون أفضل للمصريين

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