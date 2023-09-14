باير الألمانية: "قلبك أمانة" تستهدف تعزيز صحة الأكثر احتياجًا من المصريين

ثمّن د.محمد جلال، نائب الرئيس ورئيس صحة المستهلك بشركة باير الألمانية في الشرق الأوسط، جهود وزارة الصحة للارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصريين.

وقال جلال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على "صدى البلد":"أطلقنا حملة "قلبك أمانة"، بالتعاون مع وزارة الصحة لتعزيزصحة المصريين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

جهزنا أكثر من 400 منشأة رعاية صحية أولية

أضاف جلال أن هناك تجهيز لأكثر من 400 منشأة رعاية صحية أولية في العام الأول لأجهزة رسم قلب، وقياس ضغط الدم، والمستلزمات اللازمة لمساعدة الكادر الطبي المعرضين للإصابة بأمراض القلب.

وحول توطين صناعة الدواء في مصر، أكد أن هناك منتجات محلية بالفعل في صناعة الدواء بدلا من الاستيراد، لافتا إلى أن مايتم تصنيعه من أدوية يعادل كل مقاييس الجودة فيما يتم تصنيعه في ألمانيا.

وتابع "حاليًا نتجه ناحية الاكتفاء الذاتي، وقريبا سنكون من أوائل المصدرين لكافة الدول العربية والإفريقية، نتيجة الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة لفتح الأسواق الإفريقية للشركات".