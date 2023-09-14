الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لجنة الأزمة بدرنة لـ"القاهرة الإخبارية": نشكر رجال الجيش المصرى على جهودهم

درنة
درنة

قال حمد الشلوي، عضو لجنة الأزمة بـ درنة الليبية، إن مصر دعّمتنا بسفن وفرق إنقاذ على أعلى مستوى وتم إنقاذ العديد بفضلهم.

ووجه الشلوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة القاهرة الإخبارية، الشكر والتقدير للشعب المصري وللرئيس عبدالفتاح السيسي على مساندتهم للشعب الليبي في أزمته التي مر بها خلال الأيام الماضية جراء إعصار دانيال الذي ضرب عدة مواقع في البلاد.

القوات المصرية مدربة على أعلى مستوى في البحث والإنقاذ

أضاف: "القوات المصرية مدربة على أعلى مستوى في البحث والإنقاذ، وتم بفضل جهودهم اليوم، إنقاذ العديد من الأسر تحت الأنقاض، آملين في المزيد من عمليات الإنقاذ بفضل رجال القوات المسلحة المصرية.

وتابع "نشكر مصر على موقفها التاريخي تجاه ليبيا، وسيسجل التاريخ ذلك الموقف"، معربًا عن امتنانه للجهود المصرية المبذولة عبر التاريخ، لمساندة ليبيا والشعب الليبي.

القاهرة الإخبارية لجنة الأزمة بدرنة الجيش المصرى ليبيا درنة سيول ليبيا

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