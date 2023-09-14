الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخصين وإصابة 42 في انقلاب أتوبيس بطريق الإسكندرية مطروح (صور)

صورة من الحادث
صورة من الحادث

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 42 آخرون، الخميس، في انقلاب أتوبيس سياحي على طريق مطروح - إسكندرية.

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،  تقديم الإسعافات والخدمات الطبية والعلاجية العاجلة لمصابى حادث انقلاب أتوبيس سياحى بالكيلو ٥٨ طريق مطروح - إسكندرية.  

وقال الدكتور مصطفى أشرف مدير مرفق إسعاف مطروح، إنه فور تلقي البلاغ بانقلاب أتوبيس سياحىي تم الدفع بعدد ١١ سيارة إسعاف وتم نقل جثمانين و٤٢ إصابة  إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي

وأشار الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، إلى أنه يتم حاليا تقديم الإسعافات الطبية والعلاجية للمصابين مع رفع درجة الاستعداد  المستمرة بمستشفى مطروح العام ورأس الحكمة المركزى خاصة مع الاقبال السياحى الكبير على المحافظة على طول الساحل. 

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مطروح محافظ مطروح انقلاب أتوبيس مصرع شخصين حوادث مطروح

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